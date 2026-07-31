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Gridih News: गांडेय पुलिस ने वारंटी को भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गांडेय पुलिस ने गुरुवार रात फुलजोरी गांव से 45 वर्षीय सिराज अंसारी को गिरफ्तार किया। सिराज के खिलाफ गिरिडीह नगर थाना में 46/15 के तहत मामला दर्ज था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया।

Gridih News: गांडेय पुलिस ने वारंटी को भेजा जेल

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय पुलिस ने थाना क्षेत्र के फुलजोरी गांव से गुरुवार रात एक वारंटी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया। गिरफ्तार वांरटी 45 वर्षीय सिराज अंसारी हैं। बता दें कि गिरिडीह नगर थाना में सिराज अंसारी के खिलाफ 46/15 के खिलाफ मामला दर्ज था। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद गांडेय पुलिस ने मो सिराज अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

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