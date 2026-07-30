Gridih News: जमुआ: शिव शक्ति सेवा संगठन का निःशुल्क सेवा शिविर शुरू
Gridih News: जमुआ-देवघर मुख्य मार्ग पर बैंक ऑफ इंडिया के पास शिव शक्ति सेवा संगठन द्वारा निःशुल्क सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा और इसमें कांवरियों के लिए स्वच्छ पानी, प्राथमिक उपचार, विश्राम आदि सुविधाएं दी जाएंगी।
Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ-देवघर मुख्य मार्ग पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के समीप गुरुवार को शिव शक्ति सेवा संगठन द्वारा निःशुल्क सेवा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह शिविर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक पूरे श्रावण मास निरंतर संचालित रहेगा। शिविर में देवघर एवं अन्य प्रसिद्ध शिवधामों की ओर प्रस्थान करनेवाले बोल बम यात्रियों और कांवरियों के लिए स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार, विश्राम तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर का औपचारिक उद्घाटन प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पवित्र समय होता है और इस दौरान श्रद्धालुओं की सेवा करना महान पुण्य का कार्य है।
पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार दास ने संगठन की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए कांवरियों की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने की अपील की। वहीं पंचायत समिति सदस्य अंजन सिन्हा ने कहा कि नि:स्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उद्घाटन समारोह में जिला परिषद सदस्य विजय पाण्डेय, मुखिया रंजीत मंडल, पंचायत समिति सदस्य सोनिया हेम्ब्रम, सुखदेव यादव, प्रकाश साव तथा संतोष सिंह आदि उपस्थित रहे। शिविर के सफल आयोजन व सुचारू संचालन में शिव शक्ति सेवा संगठन के सदस्य सत्यम कसेरा, प्रेम राज, संसार साव, प्रेम प्रियदर्शी, उज्ज्वल कुमार साहा एवं चाहत गुप्ता सहित अन्य स्वयंसेवक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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