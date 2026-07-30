Gridih News: जमुआ: शिव शक्ति सेवा संगठन का निःशुल्क सेवा शिविर शुरू

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ-देवघर मुख्य मार्ग पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के समीप गुरुवार को शिव शक्ति सेवा संगठन द्वारा निःशुल्क सेवा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह शिविर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक पूरे श्रावण मास निरंतर संचालित रहेगा। शिविर में देवघर एवं अन्य प्रसिद्ध शिवधामों की ओर प्रस्थान करनेवाले बोल बम यात्रियों और कांवरियों के लिए स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार, विश्राम तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर का औपचारिक उद्घाटन प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पवित्र समय होता है और इस दौरान श्रद्धालुओं की सेवा करना महान पुण्य का कार्य है।