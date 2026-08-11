Gridih News: चिकित्सा शिविर में 100 से अधिक लोगों ने कराई जांच
Gridih News: गिरिडीह के महेशलुंडी पंचायत में सीसीएल गिरिडीह एरिया द्वारा अंतिम माइंस क्लोजर प्लान के तहत नि:शुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। 100 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई औरMedicines का लाभ लिया। महाप्रबंधक कन्हैया शंकर गैवाल ने ग्रामीणों से मिलने और उनकी समस्याएँ सुनने का समय निकाला।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। सीसीएल गिरिडीह एरिया के तत्वावधान में (एफएमसीपी)अंतिम माइंस क्लोजर प्लान के तहत सोमवार को महेशलुंडी पंचायत अंतर्गत पहाड़ियाडीह टोला में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों एवं मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और नि:शुल्क दवाओं का लाभ उठाया। शिविर में गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक कन्हैया शंकर गैवाल ने स्वयं पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों का हाल-चाल जाना और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ ग्रामीणों ने गांव में व्याप्त बिजली की समस्या से भी महाप्रबंधक को अवगत कराया। जिस पर उन्होंने बिजली समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया।
नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव, सीसीएल पदाधिकारी अनिल पासवान, डॉ. अनुराग कुमार और सीसीएल गिरिडीह की पूरी मेडिकल टीम मौजूद रही। चिकित्सकों द्वारा मरीजों का परीक्षण कर उन्हें मुफ्त में दवाइयां दी गई। शिविर के सफल संचालन में पंचायत के उपमुखिया रमेश कंधवे, बासुदेव दास तथा नरेश दास सहित कई स्थानीय लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई।
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