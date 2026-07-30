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Gridih News: डुमरी: निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: श्रावणी मेला के अवसर पर डुमरी प्रेस क्लब में निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने किया। यह शिविर 10वें वर्ष में लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांवरियों के लिए ठहरने और भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। प्रतिभागियों ने सेवा की सराहना की।

Gridih News: डुमरी: निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर शुरू

Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के अवसर पर डुमरी प्रेस क्लब भवन परिसर में बुधवार शाम निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ। डुमरी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्घाटन एसडीएम राजेन्द्र गुप्ता, एसडीपीओ आबिद खान, इंस्पेक्टर राजेन्द्र प्रसाद, जिप सदस्य सुनीता कुमारी, प्रमुख उषा देवी, बीस सूत्री अध्यक्ष डेगलाल महतो, पूर्व प्रमुख यशोदा देवी, झामुमो प्रखण्ड अध्यक्ष राजकुमार महतो आदि ने संयुक्त रूप से किया। यह शिविर लगातार 10 वें वर्ष लगाया जा रहा है। इसमें कांवरियों के लिए निःशुल्क ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। मौके पर अतिथियों ने कहा कि कांवरियों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है।

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प्रेस क्लब द्वारा की जा रही व्यवस्था सराहनीय है। मौके पर डुमरी थाना प्रभारी श्रीकांत कुमार, निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार, जीवाधन महतो, पूर्व मुखिया अजित कुमार, बिरेन्द्र पांडेय, गंगाधर महतो, डी के पहाड़िया, शिव स्वर्णकार, मिथलेश महतो, खिरोधर यादव, रविन्द्र कुमार, शशि जायसवाल, रवि सिन्हा, वीरेंद्र सिन्हा, युगल महतो आदि उपस्थित थे।

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