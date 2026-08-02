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Gridih News: बगोदर: सियार के हमले से घायल मोर ने दम तोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बगोदर थाना क्षेत्र के हेसला पंचायत में एक सियार ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को शिकार बनाया। युवा सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र महतो और उनकी टीम ने सियार को खदेड़कर मोर को बचाने की कोशिश की, लेकिन मोर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली जानवरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

बगोदर: सियार के हमले से घायल मोर ने दम तोड़ा
बगोदर: सियार के हमले से घायल मोर ने दम तोड़ा

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर थाना क्षेत्र के हेसला पंचायत अंतर्गत सुगीटांड़ जंगल में रविवार सुबह राष्ट्रीय पक्षी मोर को सियार ने अपना शिकार बना लिया। स्थानीय निवासी सह सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र महतो ने बताया कि वे अपने साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान सुगीटांड़ जंगल के पास उन्होंने देखा कि एक सियार मोर पर हमला कर रहा है। युवकों ने तुरंत सियार को खदेड़ा और हमले में घायल होकर तड़प रहे मोर को अपने कब्जे में ले लिया। उसे प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में घायल मोर ने दम तोड़ दिया।

मोर की मौत से दुखी युवकों ने भारी मन से उसे जंगल में ही दफना दिया। बता दें कि बगोदर प्रखंड के जंगलों में भारी संख्या में जंगली जानवर पाए जाते हैं। इनमें राष्ट्रीय पक्षी मोर भी शामिल हैं। मोर अक्सर जंगल से निकलकर गांव-घर की ओर आते हैं और कलरव करते हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली इलाकों में वन्यजीवों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

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