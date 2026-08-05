Gridih News: प्रखंड सह अंचल में काम नहीं होने पर दी आंदोलन की धमकी
Gridih News: गांडेय में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की टीम ने सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और स्थानीय जनता के लंबित कार्यों पर चर्चा की। जिले के नेताओं ने बताया कि पिछले एक महीने से कई काम रुक गए हैं और यदि यह स्थिति जारी रही तो वे आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं।
Gridih News: गांडेय। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम ने मंगलवार को गांडेय प्रखंड और अंचल कार्यालय से संबंधित जनता के विभिन्न सवालों को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। टीम में पार्टी के जिला संयोजक एवं पूर्व जिप सदस्य राजेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष मेहताब अली मिर्जा, महासचिव मनोज यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस सबंध मे यादव ने कहा कि पिछले एक महीने से भी अधिक समय से एसआईआर के कारण प्रखंड-अंचल से जुड़े जनता के कई कार्य पेंडिंग रहे। इसलिए अब लोगों के पेंडिंग कार्यों को शीघ्रता से निपटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि विगत कई महीनों या यहां तक कि कई वर्षों से भी कुछ लोग अपने कार्यों को लेकर प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं।
लेकिन उनका काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि उनके पास दर्जनों लोगों से जुड़े कार्यों की सूची है जो इस तरह से परेशान हो रहे हैं। राजेश यादव ने कहा कि यदि यही रवैया रहा तो शीघ्र ही बैठक कर रणनीति बनाएंगे और पीड़ितों/ प्रभावितों को लेकर प्रखंड कार्यालय में बड़ा आंदोलन करेंगे। फारवर्ड ब्लाक की टीम के साथ जितेंद्र यादव, भागीरथ पंडित, विष्णु कोल, अर्जुन कोल, बिरजू कोल, अख्तर अंसारी, रिजवान अंसारी सहित अन्य लोग शामिल थे।
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