Gridih News: प्रखंड सह अंचल में काम नहीं होने पर दी आंदोलन की धमकी

Gridih News: गांडेय। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम ने मंगलवार को गांडेय प्रखंड और अंचल कार्यालय से संबंधित जनता के विभिन्न सवालों को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। टीम में पार्टी के जिला संयोजक एवं पूर्व जिप सदस्य राजेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष मेहताब अली मिर्जा, महासचिव मनोज यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस सबंध मे यादव ने कहा कि पिछले एक महीने से भी अधिक समय से एसआईआर के कारण प्रखंड-अंचल से जुड़े जनता के कई कार्य पेंडिंग रहे। इसलिए अब लोगों के पेंडिंग कार्यों को शीघ्रता से निपटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि विगत कई महीनों या यहां तक कि कई वर्षों से भी कुछ लोग अपने कार्यों को लेकर प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं।