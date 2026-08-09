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Gridih News: कल बदहाल सड़कों के खिलाफ खोरीमहुआ से अनुमंडल कार्यालय तक मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने क्षेत्र की भयानक सड़कों और किसानों के लंबित कामों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को जनहित में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। वे 10 अगस्त को समस्याओं के समाधान के लिए अल्टीमेटम देने की योजना बना रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती, तो 15 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी।

Gridih News: कल बदहाल सड़कों के खिलाफ खोरीमहुआ से अनुमंडल कार्यालय तक मार्च

Gridih News: राजधनवार। धनवार विस क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भाकपा माले नेता राजकुमार यादव ने वीडियो जारी कर क्षेत्र की बदहाल सड़कों और अंचल कार्यालयों में किसानों-मजदूरों के काम नहीं होने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार और प्रशासन को जनहित से जुड़े मामलों पर गंभीरता से पहल करनी चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि रविवार को घंघरीकुरहा से भंडारी तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद सोमवार को खोरीमहुआ से अनुमंडल कार्यालय तक विशाल मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को मार्च के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी और जिला प्रशासन को समस्याओं के समाधान के लिए अल्टीमेटम दिया जाएगा। यादव ने कहा कि धनवार, गावां और तिसरी क्षेत्र की कई सड़कों की स्थिति बदहाल हो गई है। उनके विधायक कार्यकाल में जिन सड़कों का निर्माण हुआ था, समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण उन पर आवागमन मुश्किल हो गया है। उन्होंने सड़कों की जल्द मरम्मत कराने की मांग की।

किसानों की समस्याएं

उन्होंने धनवार, गावां और तिसरी के अंचल कार्यालयों में किसानों के काम लंबित रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान और मजदूर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। संबंधित अधिकारियों से उन्होंने लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने की अपील की।

15 अगस्त के बाद आंदोलन की चेतावनी

पूर्व विधायक ने कहा कि यदि अनुमंडल पदाधिकारी और जिला प्रशासन इन समस्याओं पर समय रहते पहल नहीं करता है, तो 15 अगस्त के बाद अनुमंडल कार्यालय के समक्ष ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ के तहत अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, किसान और आम जनता के सवालों को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजकुमार यादव ने किन समस्याओं का उल्लेख किया?
राजकुमार यादव ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों और अंचल कार्यालयों में किसानों-मजदूरों के काम नहीं होने का मुद्दा उठाया है।
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