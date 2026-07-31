Gridih News: एसएमसी को लेकर अभिभावकों की आमसभा आयोजित

Gridih News: डुमरी। राजकीय बुनियादी विद्यालय, डुमरी में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के गठन को लेकर गुरुवार को विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के अभिभावकों की आमसभा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वार्ड सदस्य बुटू गोप ने की, जबकि राकेश कुमार गुप्ता बतौर चुनाव पर्यवेक्षक उपस्थित थे। बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजिका एवं उप-संयोजिका पद के लिए एक से अधिक दावेदार होने के कारण मतदान कराया गया। मतदान के बाद सिमरन वर्णवाल अध्यक्ष, अनुराग राणा उपाध्यक्ष, पूजा देवी संयोजिका तथा प्रियंका कुमारी उप-संयोजिका निर्वाचित घोषित की गईं। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक दिवाकर महतो को पदेन सचिव बनाया गया। वहीं कनीय शिक्षक संजीत कुमार एवं वीणा कुमारी को समिति में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

स्थानीय प्राधिकार के प्रतिनिधि के रुप में बुटू गोप को रखा गया। समिति के अन्य सदस्यों में ज्योति कुमारी, रीना कुमारी, मंजू कुमारी, रीना देवी, पूजा कुमारी, ऋषभ राज, सुधाकर कुमार, सोनू कुमार, पिंकी देवी, कैलाश शर्मा एवं अनीता देवी का चयन किया गया। नए प्रावधान के तहत आंगनबाड़ी सेविका ममता कुमारी को भी समिति में शामिल किया गया।इधर, मध्य विद्यालय अतकी में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के लिये आमसभा हुई। बैठक में राजेंद्र पांडेय अध्यक्ष, अनीता देवी उपाध्यक्ष, गीता देवी संयोजिका चुनी गई। पर्यवेक्षक के रूप में विनोद कुमार उपस्थित थे। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति दीपक श्रीवास्तव, मुखिया ईश्वर हेंब्रम पंचायत समिति मोतीलाल हांसदा, उप मुखिया वासुदेव महतो, चांदनी देवी, उमा देवी, ठाकुर महतो, जगदीश ठाकुर, इसराइल अंसारी, सीआरपी तुलसी महतो, प्रेमचंद महतो, सीताराम महतो, प्रदीप कुमार, वीणा कुमारी, नकुल अग्रवाल, नीरज वर्णवाल, सुरेशचंद्र रजक, बलवंत कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।