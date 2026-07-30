Gridih News: विष्णुटीकर में प्रदीप कुमार बने एसएमसी अध्यक्ष

Gridih News: गावां। उत्क्रमित प्लस-2 हाई स्कूल विष्णुटीकर में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षक डॉ. अभिषेक आनंद की मौजूदगी में पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रभारी अमित कुमार सिंह ने उपस्थित अभिभावकों, ग्रामीणों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालकर की। सर्वसम्मति से हुए चयन में प्रदीप कुमार को अध्यक्ष, मुन्नी देवी को उपाध्यक्ष तथा नीलम पाण्डेय को संयोजिका चुना गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने विद्यालय के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रों की नियमित पढ़ाई तथा आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।कार्यक्रम