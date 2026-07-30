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Gridih News: विष्णुटीकर में प्रदीप कुमार बने एसएमसी अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गांव में उत्क्रमित प्लस-2 हाई स्कूल विष्णुटीकर में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ। चयन प्रक्रिया में डॉ. अभिषेक आनंद की उपस्थिति में प्रदीप कुमार अध्यक्ष, मुन्नी देवी उपाध्यक्ष और नीलम पाण्डेय संयोजिका चुने गए। नवनिर्वाचित अधिकारियों ने विद्यालय के विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए साथ काम करने का संकल्प लिया।

Gridih News: विष्णुटीकर में प्रदीप कुमार बने एसएमसी अध्यक्ष

Gridih News: गावां। उत्क्रमित प्लस-2 हाई स्कूल विष्णुटीकर में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षक डॉ. अभिषेक आनंद की मौजूदगी में पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रभारी अमित कुमार सिंह ने उपस्थित अभिभावकों, ग्रामीणों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालकर की। सर्वसम्मति से हुए चयन में प्रदीप कुमार को अध्यक्ष, मुन्नी देवी को उपाध्यक्ष तथा नीलम पाण्डेय को संयोजिका चुना गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने विद्यालय के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रों की नियमित पढ़ाई तथा आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।कार्यक्रम

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को सफल बनाने में शिक्षक डॉ. पंकज कुमार वर्मा एवं विनोद राम का विशेष योगदान रहा। वहीं संत कुमार दिवाकर और परमेश्वर राणा ने आयोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में लालो राम ने सभी अतिथियों एवं ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर सचिन कुमार, प्रभु प्रसाद यादव, कमलेश प्रसाद यादव सहित बड़ी संख्या में अभिभावक एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

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