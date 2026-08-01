Gridih News: एक महिला और आठ पुरुषों के खिलाफ वन वाद दर्ज

Gridih News: तिसरी, प्रतिनिधि। तिसरी प्रखंड के लेबड़िया सुरक्षित वन में वन विभाग द्वारा कैम्पा मद से कराए जा रहे पौधारोपण को नष्ट करने और वन विभाग द्वारा पौधों की सुरक्षा के लिए काटे गए ट्रेंच भरने के आरोप में वन विभाग ने शुक्रवार को गुमगी गांव की एक महिला और आठ पुरुषों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत वनवाद दर्ज किया है। इसकी जानकारी गावां वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि गुमगी पंचायत के लेबड़िया सुरक्षित वन में वन विभाग द्वारा पौधारोपण का कार्य युद्ध स्तर से कराया जा रहा है। लेकिन गुमगी गांव के कुछ लोगों द्वारा इस योजना को बाधित करने की नीयत से वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे पौधे को नष्ट कर दिया जा रहा है और ट्रेंच को भर दिया जा रहा है।