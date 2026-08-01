Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: एक महिला और आठ पुरुषों के खिलाफ वन वाद दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: तिसरी प्रखंड के लेबड़िया सुरक्षित वन में वन विभाग द्वारा पौधारोपण के कार्य को नष्ट करने के आरोप में गुमगी गांव की एक महिला और आठ पुरुषों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत वनवाद दर्ज किया गया है। वन रेंजर ने कहा कि इस तरह का वन अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Gridih News: एक महिला और आठ पुरुषों के खिलाफ वन वाद दर्ज

Gridih News: तिसरी, प्रतिनिधि। तिसरी प्रखंड के लेबड़िया सुरक्षित वन में वन विभाग द्वारा कैम्पा मद से कराए जा रहे पौधारोपण को नष्ट करने और वन विभाग द्वारा पौधों की सुरक्षा के लिए काटे गए ट्रेंच भरने के आरोप में वन विभाग ने शुक्रवार को गुमगी गांव की एक महिला और आठ पुरुषों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत वनवाद दर्ज किया है। इसकी जानकारी गावां वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि गुमगी पंचायत के लेबड़िया सुरक्षित वन में वन विभाग द्वारा पौधारोपण का कार्य युद्ध स्तर से कराया जा रहा है। लेकिन गुमगी गांव के कुछ लोगों द्वारा इस योजना को बाधित करने की नीयत से वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे पौधे को नष्ट कर दिया जा रहा है और ट्रेंच को भर दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पौधारोपण

जिसके कारण बकरी व अन्य जानवर घुस कर पौधे को खा जा रहा है। रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि इस तरह के वन अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भविष्य में भी ऐसे वन अपराध किए गए तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के साथ वनवाद दर्ज किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News tisri Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।