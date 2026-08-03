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Gridih News: पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गांडेय बाजार स्थित बझहर धाम मंदिर में रविवार को पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं और गायत्री परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। इसके तहत 20 लोगों ने दीक्षा संस्कार ग्रहण किया और 5 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार भी हुआ। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद का वितरण किया गया।

Gridih News: पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के गांडेय बाजार स्थित बझहर धाम मंदिर परिसर में रविवार को पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ की प्रकिया सुबह 11 बजे से शुरु होकर दोपहर 3 बजे तक चली। उक्त महायज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं और गायत्री परिवार से जुड़े सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महायज्ञ का सफल संचालन गिरिडीह गायत्री शक्तिपीठ से आई कार्यकर्ताओं की टोली द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व पूनम गुप्ता ने किया। उनकी देखरेख में पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंच कुंडीय महायज्ञ के हवन एवं पूजन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक एवं संस्कार कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

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अनुष्ठान के दौरान 20 लोगों ने दीक्षा संस्कार ग्रहण किया, वहीं 5 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराकर उन्हें शिक्षा और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होने का संकल्प दिलाया गया। महायज्ञ के समापन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय क्षेत्र के सैकडो श्रद्धालु उपस्थित थे।

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