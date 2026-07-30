Gridih News: कोदम्बरी के जेंट्स पार्लर में लगी आग
Gridih News: हीरोडीह के कोदम्बरी गांव में रविंद्र शर्मा के जेंट्स पार्लर में देर रात आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। नुकसान का अनुमान ₹80,000 है। स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है।
Gridih News: हीरोडीह, प्रतिनिधि। हीरोडीह थाना क्षेत्र के कोदम्बरी गांव स्थित रविंद्र शर्मा के जेंट्स पार्लर में बुधवार देर रात आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। इस अग्निकांड में लगभग 80 हजार की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुकान संचालक रविंद्र शर्मा ने बताया कि बुधवार को वे खेती-बाड़ी के कार्य में व्यस्त थे। दोपहर में जब दुकान पहुंचे तो देखा कि अंदर रखा अधिकांश सामान जल चुका था। इसके बाद आसपास के लोगों से उन्हें रात में आग लगने की जानकारी मिली। घटना में पार्लर की कुर्सियां, मशीनें, कॉस्मेटिक सामग्री तथा अन्य आवश्यक उपकरण जलकर नष्ट हो गए।
इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।