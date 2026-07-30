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Gridih News: कोदम्बरी के जेंट्स पार्लर में लगी आग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: हीरोडीह के कोदम्बरी गांव में रविंद्र शर्मा के जेंट्स पार्लर में देर रात आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। नुकसान का अनुमान ₹80,000 है। स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है।

Gridih News: कोदम्बरी के जेंट्स पार्लर में लगी आग

Gridih News: हीरोडीह, प्रतिनिधि। हीरोडीह थाना क्षेत्र के कोदम्बरी गांव स्थित रविंद्र शर्मा के जेंट्स पार्लर में बुधवार देर रात आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। इस अग्निकांड में लगभग 80 हजार की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुकान संचालक रविंद्र शर्मा ने बताया कि बुधवार को वे खेती-बाड़ी के कार्य में व्यस्त थे। दोपहर में जब दुकान पहुंचे तो देखा कि अंदर रखा अधिकांश सामान जल चुका था। इसके बाद आसपास के लोगों से उन्हें रात में आग लगने की जानकारी मिली। घटना में पार्लर की कुर्सियां, मशीनें, कॉस्मेटिक सामग्री तथा अन्य आवश्यक उपकरण जलकर नष्ट हो गए।

इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है।

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