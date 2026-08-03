Gridih News: मृतक के परिजनों को दी सहयोग राशि
Gridih News: डुमरी में ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन ने स्व. शंकर यादव के परिजनों को 36,000 रुपये की सहायता दी। शंकर यादव की सड़क दुर्घटना में 15 दिन पहले मौत हो गई थी। यूनियन के सदस्यों ने मिलकर आर्थिक सहयोग इकट्ठा किया और परिवार को चेक और नगद राशि दी।
Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन द्वारा रविवार को यूनियन के सदस्य स्व. शंकर यादव के परिजनों को 36 हजार रुपये की सहयोग राशि दी गई। यूनियन के जिला अध्यक्ष भुनेश्वर पासवान एवं प्रखंड अध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी ने मृतक की पत्नी को 31 हजार रुपये का चेक एवं 5 हजार रुपया नगद दिया। प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि शंकर यादव चालक था। 15 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गयी थी। मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता के तौर पर यूनियन के सदस्यों ने 25-25 रुपये का आर्थिक सहयोग इकट्ठा किया था। इस जमा सहयोग राशि को यूनियन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मृतक की बड़की बेरगी स्थित उसके घर पहुंचकर परिजन को सहयोग राशि दी।
मौके पर कोषाध्यक्ष महेश यादव, महासचिव सिंकू पण्डित, सचिव सद्दाम हुसैन, प्रदीप कुमार आदि उपस्थित थे।
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