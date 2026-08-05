Gridih News: जम्हरा मोड़ के पास बाइक सवार की मौत
Gridih News: देवरी में चतरो चकाई रोड पर एक सड़क दुघर्टना में 60 वर्षीय बुधन यादव की मौके पर मौत हो गई। वह अपनी बाइक से बाजार जा रहे थे, जब उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना के बाद पुलिस को बुलाया, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। भेलवाघाटी थाना क्षेत्र से सटे चतरो चकाई रोड में जम्हरा मोड़ के पास मंगलवार को सड़क दुघर्टना हो गई। जिसमे देवरी के हरियाडीह पंचायत अन्तर्गत डुमरबक्की गांव निवासी 60 वर्षीय बुधन यादव की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। इस संबंध में बताया कि बुधन यादव मंगलवार को अपनी बाइक से चतरो साप्ताहिक हाट जा रहे थे। इसी दौरान जम्हरा गांव के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद आसपास के ग्रामीण जब तक घटनास्थल के पास पहुंचे तब तक उसकी मौत हो गई थी।
इधर घटना की सूचना के बाद चकाई पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जमुई भेज दिया।
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