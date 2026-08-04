Gridih News: बस हादसे में मालिक व चालक पर केस
Gridih News: गावां थाना क्षेत्र के अमतरो पुल के पास बस और बाइक की टक्कर में पीयूष कुमार की मौत हो गई। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने वाहन मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप में बस चालक की लापरवाही और तेज गति का मामला उठाया गया है।
Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां थाना क्षेत्र के अमतरो पुल के पास बस और बाइक की टक्कर में युवक की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक पीयूष कुमार के पिता मनोज यादव के आवेदन पर गावां थाना में वाहन मालिक और चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि बस चालक द्वारा लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण बाइक में टक्कर हुई, जिससे पीयूष कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उक्त जानकारी थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार ने दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।