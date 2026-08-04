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Gridih News: बस हादसे में मालिक व चालक पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गावां थाना क्षेत्र के अमतरो पुल के पास बस और बाइक की टक्कर में पीयूष कुमार की मौत हो गई। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने वाहन मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप में बस चालक की लापरवाही और तेज गति का मामला उठाया गया है।

Gridih News: बस हादसे में मालिक व चालक पर केस

Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां थाना क्षेत्र के अमतरो पुल के पास बस और बाइक की टक्कर में युवक की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक पीयूष कुमार के पिता मनोज यादव के आवेदन पर गावां थाना में वाहन मालिक और चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि बस चालक द्वारा लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण बाइक में टक्कर हुई, जिससे पीयूष कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उक्त जानकारी थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार ने दी।

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