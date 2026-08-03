Gridih News: सवारी गाड़ी के धक्के से पिता का पैर टूटा, बेटी बची
Gridih News: तिसरी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार सवारी गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक मानियल सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी बेटी बाल-बाल बच गई। दुर्घटना के बाद एंबुलेंस की देरी के कारण मानियल सड़क पर पड़े रहे और बाद में पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।
Gridih News: तिसरी, प्रतिनिधि। तिसरी थाना क्षेत्र के जमुनियाटांड़ स्थित तिसरी-चंदौरी मुख्य सड़क पर शनिवार रात तेज रफ्तार में जा रही सवारी गाड़ी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे बाइक चालक मानियल सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि बाइक में बैठी उनकी मासूम बेटी बाल-बाल बच गई है और उसे खरोंच तक नहीं लगी है। बताया गया कि जमुनियाटांड़ निवासी मानियल सोरेन शनिवार शाम अपनी छोटी बेटी को लेकर तिसरी बाजार गए थे।
घटना का विवरण
बाजार से सामान लेकर मानियल सोरेन अपनी बेटी को बाइक में बैठाकर जमुनियाटांड़ स्थित घर लौट रहे थे। तभी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही बेकाबू सवारी गाड़ी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जिसके बाद मानियल सोरेन सड़क पर गिर गए। वहीं उनकी बेटी सड़क के किनारे जा गिरी। इस घटना में बाइक चालक मानियल सोरेन का एक पैर टूट गया है। हालांकि उनकी मासूम बच्ची को खरोंच तक नहीं लगी है।
अस्पताल में इलाज
मानियल सोरेन का पैर जख्मी होने से काफी रक्तस्राव हुआ है। जिसके कारण उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। इस घटना के बाद लोगों ने कई बार एम्बुलेंस को फोन लगाया। लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई जिसके कारण घायल मानियल सोरेन काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा और कराहता रहा। बाद में इसकी खबर मिलने पर तिसरी पुलिस घटनास्थल पहुंची और मानियल सोरेन को घायल अवस्था में तिसरी अस्पताल लेकरआई। जहां पर डॉक्टर द्वारा मानियल का प्राथमिक इलाज किया गया। इसके बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए मानियल सोरेन को गिरिडीह रेफर कर दिया गया। इधर इस घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर सवारी गाड़ी को लेकर फरार हो गया। तिसरी पुलिस गाड़ी को चिन्हित कर कार्रवाई में जुट गई है।
सामान्य प्रश्न
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