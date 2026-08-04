Gridih News: ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, एक दोस्त की मौत, दूसरा घायल

Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। डुमरी थाना क्षेत्र के सिमराडीह चौक के समीप जीटी रोड पर सोमवार देर रात एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक बाइक को करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में कुलगो के खोचाखौर निवासी नारायण महतो के पुत्र दिलीप महतो 23 की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार उसका मित्र कुलगो उत्तरी निवासी उमेश साव का पुत्र धनेश्वर साव गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया।प्रत्यक्षदर्शियों