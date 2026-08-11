Gridih News: मवेशियों के लिए टीकाकरण शिविर लगाने की मांग
Gridih News: झारखंड एकता किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष गंगाधर महतो ने डुमरी प्रखंड में सभी पंचायतों में पशुओं के टीकाकरण शिविर लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बिना टीकाकরণ के कई गाय, बकरी और अन्य पशु बीमार हो रहे हैं और कुछ की मृत्यु हो रही है। कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। झारखंड एकता किसान मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष गंगाधर महतो ने डुमरी प्रखंड के सभी पंचायतों में पशुओं के लिए टीकाकरण शिविर लगाने की मांग को लेकर सोमवार को एसडीएम कार्यालय में एक मांग पत्र दिया है। लिखा है कि डुमरी प्रखंड के अंतर्गत लक्ष्मणटुंडा, खैराटुंडा, रांगामाटी, जामतारा, मधगोपाली, डुमरी व शंकरडीह सहित सभी पंचायतों में पशुओं को समय पर टीकाकरण नहीं मिलने के कारण गाय, बकरी एवं और पशु बीमार पड़ रहे हैं। पशुपालकों को अपने जानवरों का इलाज करने में भारी आर्थिक परेशानी हो रही है और कई पशुओं की मृत्यु की भी सूचना मिल रही है।
लिखा है कि डुमरी प्रखंड के सभी पंचायतों में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर गाय बकरी एवं और पशुओं का नि:शुल्क टीकाकरण कराया जाए। कहा कि 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो झारखंड किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले सभी पशुपालक एकदिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।
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