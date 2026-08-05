Gridih News: अधिकारियों के सक्रियता के बाद भी यूरिया एवं डीएपी की कालाबाजारी जारी, किसान परेशान

Gridih News: बिरनी। प्रखंड में यूरिया एवं डीएपी खाद की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। विभिन्न चौक चौराहों पर स्थित लाइसेंसी दुकानों द्वारा मनमर्जी दाम लेकर किसानों का दोहन कर रहा है। किसान पंकज वर्मा, प्रवीण वर्मा,महेंद्र वर्मा,महेश कुमार,अंकित कुमार ,मन्नू कुमार ने बताया कि फ़िलहाल यूरिया 450 एवं डीएपी 2200 से 2500 रुपए में मिल रहा है । हालांकि किसानों को यूरिया 266 एवं डीएपी 1450 रुपए के सब्सिडी दर पर खाद उपलब्ध कराना है परंतु दुकान संचालक नहीं है का बहाना बना कर किसानों से मनमर्जी पैसा वसूल कर रहे हैं। इधर प्रत्येक दिन कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र महतो दुकानों की जांच कर रहे बावजूद कालाबाजारी नहीं रुक रही है। जब अधिकारी दुकान पर रहते हैं तो उनके सामने किसानों को सब्सिडी दर पर खाद बेचा जाता है परंतु जैसे कि अधिकारी दुकान से निकलते हैं दुकानदार स्टॉक नहीं है कहते हुए खाद बेचना बंद कर देता है। कहता है एक दो पैकेट है लेकिन सब्सिडी रेट पर नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद मजबूरी में किसानों को अधिक दाम पर खाद खरीदना पड़ता है। फिलहाल किसान धान की रोपाई कर रहे तो डीएपी खाद की आवश्यकता है और इसी का फायदा उठाकर दुकानदार किसानों से मनमर्जी पैसा वसूल रहा है。

लाइसेंस रद्द करने को जिला को लिखा

सोमवार को कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र महतो ने बरमसिया स्थित आनंद कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया तो उसके गोदाम में स्टॉक से अधिक खाद मिला । हालांकि उसने ईपौस मशीन नहीं खोला परंतु बोर्ड में जो स्टॉक लिखा था उससे अधिक खाद उसके गोदाम में पाया गया। पदाधिकारी ने रजिस्टर की मांग किया तो कोई भी रजिस्टर नहीं दिखाया गया। दुकान पर खाद खरीद रहे लोगों से पूछताछ में भी सब्सिडी दर से अधिक दाम में खाद बेचने का मामला सामने आया। कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र महतो ने बताया कि दुकान में काफी गड़बड़ी पाया गया जिस वजह से दुकान का लाइसेंस रद्द करने के लिए वरीय पदाधिकारी को लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा कोई भी दुकान सब्सिडी दर से अधिक दाम में खाद बेचता है उसके खिलाफ कारवाई किया जाएगा। मैं रोज दुकानों का निरीक्षण कर रहा हूँ जो गड़बड़ी करेगा उसके लाइसेंस रद्द के लिए वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा । सरकार ने किसानों को राहत के लिए सब्सिडी दर तय किया और दुकानदार उससे अधिक पैसा वसूलेंगे तो कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने कहा किसी भी किसान को खाद मिलने में परेशानी हो रही है तो बेझिझक मेरे नम्बर पर फोन कर सूचना दें मैं आपके नजदीक दुकान से खाद उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा।