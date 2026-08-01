Gridih News: सेवानिवृत्त शिक्षक को दी गई विदाई
Gridih News: गावां प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पिहरा में शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र विश्वास को भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में विभिन्न अतिथियों ने उनकी सेवाओं की सराहना की और कहा कि उन्होंने शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। सेवानिवृत्त शिक्षक ने आगे भी विद्यालय के प्रति सहयोग का आश्वासन दिया।
Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय पिहरा में पदस्थापित शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र विश्वास को शुक्रवार को समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। वे लंबे समय से विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे। समारोह में प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक गोविंद कुमार, हरिहरपुर के प्रधानाध्यापक मनीष कुमार सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक रामस्वरूप प्रसाद यादव एवं पूर्व मुखिया केशव प्रसाद यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। अतिथियों ने अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर सेवानिवृत्त शिक्षक का स्वागत किया। वक्ताओं ने कहा कि सतीश चंद्र विश्वास का कार्यकाल सराहनीय रहा। उन्होंने अध्यापन कार्य के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
सेवानिवृत्त शिक्षक ने कहा कि सेवा समाप्त होने के बाद भी विद्यालय के प्रति उनका सहयोग और मार्गदर्शन जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन सीआरपी अजय पंडित ने किया। मौके पर अशोक कुमार, मो. मुस्ताक, महेंद्र चौधरी, विभूति भूषण, पप्पू यादव, गिरिश चंद्र विश्वास, अश्विनी कुमार, उदय प्रसाद यादव, नवीन चंद्र विश्वास समेत संकुल के शिक्षक, अभिभावक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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