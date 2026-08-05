Gridih News: गुरु जी को याद कर रो पड़े मंत्री सुदिव्य, कार्यकर्ताओं की भी आंखें हुईं नम

Gridih News: गिरिडीह में झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार ने दिशोम गुरू शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। समारोह में भावुक होते हुए मंत्री ने कहा कि गुरूजी का कार्यकर्ताओं से गहरा संबंध था। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया और फुटबॉल टूर्नामेंट का भी उद्घाटन किया।

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। पद्म भूषण दिशोम गुरू शिबू सोरेन को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद कर झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार न केवल भावुक हुए, बल्कि रो पड़े। मंगलवार को गिरिडीह बस स्टैंड के समीप शिबू सोरेन चौक का उद्घाटन करने के बाद भावुकता का यह ऐतिहासिक पल तब आया, जब वह श्रद्धाजंलि सभा को सम्बोधित कर रहे थे। कहा कि दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि वे हमारे बीच नहीं हैं। उनके विचार, संघर्ष और आशीर्वाद आज भी हम सभी के साथ है। उनका कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संबंध था, कार्यकर्ताओं के साथ उनका कभी नेता का संबंध नहीं रहा। उनको भूलना आसान नहीं है, इतना कहते मंत्री सुदिव्य भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगा। मंच पर मौजूद नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भी आंखें नम पड़ गई। उन्हें बीच में ही भाषण छोड़ना पड़ा। इस बीच सबने खड़े होकर दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की।

दिशोम गुरु के नारों से गूंजा परिसर समारोह परिसर दिशोम गुरु अमर रहें और शिबू सोरेन अमर रहें के नारों से गूंजता रहा। श्रद्धाजंलि सभा में उपस्थित लोगों ने शिबू सोरेन के अधूरे सपनों को पूरा करने व झारखंड के विकास के लिए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। इसके पूर्व चौक उद्घाटन के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर गुरूजी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में बारी-बारी से लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। श्रद्धांजलि देनेवालों में जिलाध्यक्ष संजय सिंह, जिला सचिव महालाल सोरेन, महापौर प्रमिला मेहरा, उपमहापौर सुमित कुमार, पूर्व विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी के अलावा डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉ. बिमल कुमार, डीडीसी स्मृता कुमारी, नगर आयुक्त विजय सिंह बिरूआ आदि थे।

इनकी रही मौजूदगी अमीरउद्दीन अंसारी, बरकत अली, दिलीप मंडल, शत्रुघ्न मंडल, जिला प्रवक्ता कृष्णमुरारी शर्मा, नगर अध्यक्ष राकेश रॉकी, प्रदोष कुमार, अनवर अंसारी, नुनूराम किस्कू उर्फ़ टाइगर, कोलेश्वर सोरेन, हलधर राय, मुकेश केशरी, प्रधान मुर्मू, बिरजू मरांडी, जिला सह सचिव भैरव वर्मा, दिलीप रजक, मेहताब मिर्जा, नारायण पांडेय, मनोज सिंह, प्रमिला कुमारी, प्रीति भास्कर, महबूब आलम उर्फ चामो आदि थे। सभा में पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने लड़कर झारखंड अलग राज्य बनाया। उनका सपना था कि अंतिम पायदान पर खड़े लोग अपने हक अधिकार के लिए जागें, उनका कोई शोषण ना करे, वो शिक्षित और उनका समूचित विकास हो। गुरूजी का मानना था कि जब अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का विकास होगा तभी समृद्ध झारखंड बनेगा।

फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पुण्यतिथि पर शहर के झंडा मैदान में दिशोम गुरू शिबू सोरेन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का मंत्री सुदिव्य कुमार ने उद्घाटन किया। इसके पूर्व सभा में उनकी आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया। टूर्नामेंट में चार प्रमुख फुटबॉल टीमों ने भाग लिया। इसमें स्टार क्लब गांडेय, ताज स्पोर्टिंग क्लब सिकदारडीह, फूलो झानो क्लब गिरिडीह और लोकल बॉय बेंगाबाद है। टूर्नामेंट का समापन देर संध्या में हुआ।