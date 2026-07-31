Gridih News: विद्यालयों में चुने गए प्रबंधन समिति के पदधारी
Gridih News: गांडेय में शिक्षा विभाग के निर्देश पर विभिन्न पंचायतों में मध्य और प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ। 19 सदस्यों का निर्वाचन किया गया, जिसमें गणेश स्वर्णकार को अध्यक्ष, ममता देवी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अन्य विद्यालयों में भी वार्ड कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए।
Gridih News: गांडेय। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार गुरुवार को प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न गांवों में स्थित मध्य और प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समति का चुनाव पर्यवेक्षक की निगरानी में संपन्न हुआ। इस क्रम में मध्य विद्यालय अहिल्यापुर में समिति में कुल 19 सदस्यों को चुना गया। उक्त 19 सदस्यों में 7 सदस्यों ने अध्यक्ष पद की दावेदारी की जिसके बाद पर्यवेक्षक प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर वोटिंग कराई गई। वोटिंग में गणेश स्वर्णकार को अधिक मत मिले और वे अध्यक्ष के रुप में चुने गए जबकि उपाध्यक्ष के रुप में ममता देवी और संयोजिका के रुप में बसंती देवी का चयन किया गया।
उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पर्यवेक्षक अशोक कुमार मोदी की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ जिसमें पुरुषोत्तम यादव को अध्यक्ष और रुपनी टुडू को उपाध्यक्ष बनाया गया।प्राथमिक विद्यालय धोबना में पर्यवेक्षक अशोक कुमार दास की निगरानी में प्रबंधन समिति का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें दिनेश कुमार मुर्मू को अध्यक्ष, सबोनी टुडू को उपाध्यक्ष और अनिता हेम्ब्रम को संयोजिका बनाया गया। प्राथमिक विद्यालय लालपुर में पर्यवेक्षक प्रकाश सिन्हा की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ जिसमें नीतू देवी अध्यक्ष, पुष्पा कुमारी उपाध्यक्ष और रेशमी देवी को संयोजिका बनाया गया। मौके पर विद्यालय के पोषक क्षेत्र के प्रतिनिधि, विद्यालय के शिक्षक सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।