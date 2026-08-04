Gridih News: कला संगम के अध्यक्ष बने पंकज ताह और सचिव सतीश कुन्दन

Gridih News: गिरिडीह के कला संगम का चुनाव रविवार को होटल मिडवे ग्रीन में सम्पन्न हुआ। नए पदाधिकारियों में पंकज ताह अध्यक्ष, सतीश कुन्दन सचिव, और कृष्ण कुमार सिन्हा कार्यकारी अध्यक्ष बने। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने रंगमंच एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के लिए प्रयास करने का वचन दिया। धन्यवाद ज्ञापन बिनय बक्शी ने किया।

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिले की सबसे पुरानी सांस्कृतिक संस्था कला संगम का चुनाव रविवार को होटल मिडवे ग्रीन में गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ। चुनाव के पर्यवेक्षक एवं संरक्षक राजेन्द्र बगडिया, सतविंदर सिंह सलूजा एवं श्रेयांस जैन ने चुनाव परिणाम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि संस्था के पदेन मुख्य संरक्षक उपायुक्त गिरिडीह तथा अनुमंडल पदाधिकारी पदेन संरक्षक बने रहेंगे। पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, राजेन्द्र बगडिया, सतविंदर सिंह सलूजा, श्रेयांस जैन, डॉ. विकास लाल एवं प्रकाश सहाय को संरक्षक बनाया गया। एक संरक्षक का पद रिक्त रखा गया है।

नयी कार्यकारिणी का गठन नई कार्यकारिणी को लेकर चुनाव परिणाम के अनुसार पंकज ताह अध्यक्ष तथा सतीश कुन्दन सचिव निर्वाचित हुए। कृष्ण कुमार सिन्हा कार्यकारी अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष पद पर राजीव कुमार सिन्हा, सुजय राज गुप्ता, विशाल आनंद, अजय शिवानी एवं देवेंद्र सिंह चुने गए। चुन्नूकांत को संयोजक, बिनय बक्शी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। सह सचिव के रूप में मदन मंजर्वे, शिवेन्द्र कुमार सिन्हा, डॉ. तारकनाथ देव, अजय गुप्ता एवं मनोज कुमार मुन्ना चुने गए। सह संयोजक पद पर सुनील भूषण, राजेश सिन्हा, गोपाल दास भदानी एवं प्रदीप बरनवाल निर्वाचित हुए। नीतीश आनंद को नाटक प्रभारी, अरित चंद्रा एवं नयन दीप सिन्हा को संगीत प्रभारी, राजीव रंजन को मुख्य सलाहकार, शुभम कुमार को कार्यालय प्रभारी, संदीप सिन्हा को को-ऑर्डिनेटर, सुजाता कुमारी को नृत्य प्रभारी, डॉ. अनुज कुमार को साहित्य प्रभारी तथा सुनील मंथन शर्मा एवं बिनोद शर्मा को मीडिया प्रभारी बनाया गया।

संस्थात्मक गतिविधियाँ और भविष्य की योजनाएँ कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रवीश आनंद, संजय कुमार सिन्हा, शिलधर प्रसाद, सिद्धांत रंजन, विकास रंजन, मनोज केडिया, अशोक गुप्ता, कविन्द्र भट्टाचार्य, इंदरजीत मिश्रा, अनुराग सागर एवं रामकुमार सिन्हा चुने गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज ताह ने कहा कि कला संगम रंगमंच एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। उन्होंने बताया कि 12-13 सितंबर को सारेगामा गीत प्रतियोगिता, 10 अगस्त को नाट्य गोष्ठी तथा 2 अक्टूबर को कोमल गांधार नाटक का मंचन किया जाएगा। नवनिर्वाचित सचिव सतीश कुन्दन ने कहा कि शहर के गणमान्य लोगों के लगातार जुड़ने से कला संगम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। संस्था अब डिजिटल माध्यमों पर भी अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। धन्यवाद ज्ञापन बिनय बक्शी ने किया। बैठक में नव चयनित पदाधिकारियों के अलावा सीए ब्रह्मदेव, सुभोनिल सामंतो, राजेन्द्र तर्वे, अजय वैशखियार, नवीन गुप्ता, अशोक गुप्ता, अवकाश प्राप्त डीडीसी नवीन सिन्हा, प्रदीप बरनवाल, संतोष बरनवाल, संजय कुमार सिन्हा, आकाश रंजन, सिद्धांत रंजन, विकास रंजन, शुभम कुमार, सृष्टि गिरि, संस्कृति, नेहा सिन्हा, शालू सिन्हा, अंशिका सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।