Gridih News: मध्य विद्यालय में प्रबंधन समिति की बैठक स्थगित
Gridih News: गांडेय बाजार के पीएम श्री मध्य विद्यालय में अभिभावकों के बीच समझौते की कमी और तीखी बहस के कारण चुनाव प्रक्रिया को स्थगित किया गया। सोमवार को चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक शामिल हुए, पर अभिभावकों में आपसी सहमति नहीं बन पाई, जिससे चुनाव अगले आदेश तक टाल दिया गया। विद्यालय में 473 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं।
Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के गांडेय बाजार स्थित पीएम श्री मध्य विद्यालय गांडेय में अभिभावकों के आपसी सामंजस्य की कमी और अभिभावकों के बीच तीखी बहस के कारण चुनाव की प्रकिया को विद्यालय के शिक्षक सहित पर्यवेक्षक ने स्थगित कर दिया। जानकारी के अनुसार, सोमवार को विभागीय आदेशानुसार मध्य विद्यालय गांडेय में चुनाव होना था। चुनाव के लिए प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षक रोहित मंडल सहित अन्य पर्यवेक्षक चुनाव करवाने विद्यालय पहुंचे। चुनाव की प्रकिया शुरु होने के पूर्व ही उपस्थित अभिभावकों और ग्रामीणों के बीच विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहमति नहीं बन पाई और अभिभावकों के बीच बहस शुरु हो गई जिसके बाद अगले आदेश तक चुनाव को स्थगित कर दिया गया।
बता दें कि पीएम श्री मध्य विद्यालय गांडेय में कक्षा 1-8 तक की कक्षाएं संचालित होती है। विद्यालय में 473 छात्र-छात्रा अध्ययनरत हैं।
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