Gridih News: दो शिक्षकों के भरोसे चल रहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के दासडीह पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय चपरा में शिक्षा व्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है। विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति न होने के कारण यहां नामांकित 126 बच्चों का शैक्षणिक भविष्य संकट में नजर आ रहा है। आलम यह है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में महज 2 ही शिक्षक उपलब्ध हैं। विद्यालय में शिक्षकों की कमी अचानक नहीं हुई, बल्कि बीते कुछ वर्षों में शिक्षकों के स्थानांतरण व सेवानिवृत्ति से यह संकट गहराया है। साल 2019 में यहां 4 शिक्षक कार्यरत थे, लेकिन इसी वर्ष शिक्षक अशोक कुमार सेवानिवृत्त हो गए।

इसके बाद 2021 में शिक्षक संतोष कुमार शर्मा का चयन सरकारी शिक्षक के रूप में होने पर वे कोडरमा चले गए। बीते वर्ष शिक्षक राजेन्द्र कुमार शर्मा की नियुक्ति सहायक आचार्य के रूप में नायकडीह (गांडेय) में हो गई। राजेन्द्र कुमार के जाने के बाद लगभग 6 महीने तक विद्यालय सचिव सह शिक्षक कोहो सोरेन अकेले ही पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभालते रहे। स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 20 जनवरी 2026 को सहायक आचार्य मो. इमामुद्दीन को विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया, लेकिन 8 कक्षाओं के हिसाब से यह संख्या अब भी बेहद नाकाफी है। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और औसतन 90 से 100 बच्चे प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। मात्र दो शिक्षक होने के कारण कई अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाना पड़ता है। यदि विद्यालय के सचिव कोहो सोरेन किसी विभागीय या प्रशासनिक कार्य से बाहर चले जाते हैं, तो पूरे 126 बच्चों और 8 कक्षाओं की जिम्मेदारी अकेले मो. इमामुद्दीन पर आ जाती है। इससे पठन-पाठन का माहौल बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। विद्यालय के शिक्षक सह सचिव कोहो सोरेन ने बताया कि शिक्षकों की भारी कमी के कारण पठन-पाठन और प्रशासनिक कार्य काफी प्रभावित हो रहे हैं। हमने 'कर्मयोगी' कार्यक्रम के तहत विभाग से पर्याप्त शिक्षक भेजने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चहारदीवारी के निर्माण की मांग की है। विभाग की ओर से जल्द ही नए शिक्षक भेजने का आश्वासन मिला है।स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने भी विभाग से अविलंब विषयवार नए शिक्षकों की नियुक्ति करने तथा विद्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने की अपील की है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।