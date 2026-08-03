Gridih News: मरीजों को मिल रहीं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, अंधविश्वास से दूर रहने की अपील
Gridih News: जमुआ प्रखंड क्षेत्र में दुबे नर्सिंग होम में मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। चिकित्सकों द्वारा समय पर इलाज के कारण मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। डॉ. राजेश दुबे ने लोगों से अपील की कि स्वास्थ्य की देखभाल के लिए योग्य डॉक्टरों से संपर्क करें और नीम-हकीमों से बचें।
Gridih News: जमुआ प्रखंड क्षेत्र स्थित सुप्रसिद्ध दुबे नर्सिंग होम में इन दिनों मरीजों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज, परामर्श और जांच के लिए पहुंच रहे हैं, जहां अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उनका समय पर उचित उपचार किया जा रहा है। अस्पताल में 24 घंटे (दिन-रात) आपातकालीन और सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से स्थानीय मरीजों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल रही है। बेहतर सुविधाओं और समय पर इलाज के कारण कई मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन, नीम-हकीमों से बचें: डॉ. राजेश दुबेदुबे नर्सिंग होम के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजेश कुमार दुबे ने प्रखंड वासियों से अपील करते हुए कहा कि «स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।»
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि किसी भी बीमारी का लक्षण दिखने पर बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल पहुंचकर योग्य व अनुभवी डॉक्टरों से ही जांच कराएं। झाड़-फूंक, अंधविश्वास या बिना चिकित्सीय जानकारी रखने वाले (नीम-हकीम) लोगों के बहकावे में आने से बचें, क्योंकि इससे बीमारी गंभीर और जानलेवा रूप ले सकती है। बीमारी के इलाज के लिए समय पर वैज्ञानिक और चिकित्सीय उपचार ही सबसे सुरक्षित व प्रभावी उपाय है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिक और गंभीर इलाज के लिए मरीजों को बेवजह बड़े शहरों में भागने की आवश्यकता नहीं है। दुबे नर्सिंग होम में आधुनिक जांच व्यवस्था, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर प्रदान की जा रही हैं।
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