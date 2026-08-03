Gridih News: मरीजों को मिल रहीं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, अंधविश्वास से दूर रहने की अपील

Gridih News: जमुआ प्रखंड क्षेत्र स्थित सुप्रसिद्ध दुबे नर्सिंग होम में इन दिनों मरीजों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज, परामर्श और जांच के लिए पहुंच रहे हैं, जहां अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उनका समय पर उचित उपचार किया जा रहा है। अस्पताल में 24 घंटे (दिन-रात) आपातकालीन और सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से स्थानीय मरीजों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल रही है। बेहतर सुविधाओं और समय पर इलाज के कारण कई मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन, नीम-हकीमों से बचें: डॉ. राजेश दुबेदुबे नर्सिंग होम के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजेश कुमार दुबे ने प्रखंड वासियों से अपील करते हुए कहा कि «स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।»