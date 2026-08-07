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Gridih News: नीम-हकीम के बहकावे में आने से बचें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: डॉ. राजेश कुमार दुबे ने जमुआ प्रखंड के निवासियों से अपील की है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत योग्य डॉक्टर से जांच कराएं और अंधविश्वास से बचें। दुबे नर्सिंग होम में स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं।

Gridih News: नीम-हकीम के बहकावे में आने से बचें

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड के दुबे नर्सिंग होम के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजेश कुमार दुबे ने प्रखंड वासियों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि किसी भी बीमारी का लक्षण दिखने पर बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल पहुंचकर योग्य व अनुभवी डॉक्टरों से ही जांच कराएं। झाड़-फूंक, अंधविश्वास या बिना चिकित्सीय जानकारी रखने वाले (नीम-हकीम) लोगों के बहकावे में आने से बचें, क्योंकि इससे बीमारी गंभीर और जानलेवा रूप ले सकती है। बीमारी के इलाज के लिए समय पर वैज्ञानिक और चिकित्सीय उपचार ही सबसे सुरक्षित व प्रभावी उपाय है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिक और गंभीर इलाज के लिए मरीजों को बेवजह बड़े शहरों में भागने की आवश्यकता नहीं है। दुबे नर्सिंग होम में आधुनिक जांच व्यवस्था, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर प्रदान की जा रही हैं।

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