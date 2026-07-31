Gridih News: विवाहिता का पति, सास-ससुर पर मारपीट व हत्या के प्रयास का आरोप
Gridih News: खोरीमहुआ के मकतपुर गांव की विवाहिता अनुराधा देवी ने अपने पति, सास और ससुर पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। अनुराधा ने घोड़थम्भा ओपी प्रभारी को शिकायत देकर सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वह अपने पति और ससुराल के प्रताड़ना का सामना कर रही है।
Gridih News: खोरीमहुआ। घोड़थम्भा ओपी क्षेत्र के मकतपुर गांव की एक विवाहिता ने अपने पति, सास एवं ससुर पर मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की कोशिश और घर से निकालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़िता अनुराधा देवी ने घोड़थम्भा ओपी प्रभारी को लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा अपनी सुरक्षा की मांग की है। आवेदन के अनुसार, अरखांगो निवासी अनुराधा देवी की शादी करीब 11 वर्ष पूर्व मकतपुर गांव निवासी शंकर यादव के साथ हुई थी। दंपति के तीन बच्चे हैं। पीड़िता का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से ससुराल में पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसी को लेकर उसे कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
अनुराधा देवी ने आरोप लगाया है कि 23 जुलाई की शाम करीब चार बजे उसके पति शंकर यादव, ससुर महेश यादव और सास अनीता देवी ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान उसे घर में नहीं रखने और घर से निकाल देने की धमकी भी दी गई। पीड़िता के अनुसार, इसके बाद आरोपितों ने उसे बहाने से पिपराकोनी जंगल की ओर ले जाकर कथित रुप से फिर मारपीट की और जान से मारने का प्रयास किया। मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गई। बाद में होश आने पर उसने खुद को घोड़थम्भा स्थित एक निजी क्लीनिक में पाया। पीड़िता ने आवेदन में यह भी कहा है कि वह परित्यक्ता मां की बेटी है और पारिवारिक सहयोग का अभाव होने के कारण उसे ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उसने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा उसे सुरक्षित जीवन और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।इधर, घोड़थम्भा ओपी प्रभारी धर्मेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि उन्हें इस संबंध में आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने के बाद मामले की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।