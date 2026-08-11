Gridih News: 27 दिव्यांगों को मिली बैटरी चालित ट्राई साइकिल
Gridih News: गिरिडीह में जिला समाज कल्याण विभाग ने सोमवार को 26 दिव्यांग बच्चों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल प्रदान की। लाभुक कौशल कुमार यादव ने साइकिल मिलने के बाद जिला प्रशासन और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि उन्हें आवागमन में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला समाज कल्याण विभाग ने सोमवार को प्लस टू जिला स्कूल और नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय के 26 दिव्यांग बच्चों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल दी। इस बीच समाहरणालय परिसर में भी समाज कल्याण पदाधिकारी अनिता कुजूर और जिला नजारत उपसमाहर्ता आशुतोष ठाकुर ने दिव्यांग लाभुक कौशल कुमार यादव को बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। इधर साइकिल मिलने के बाद लाभुक कौशल ने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। सुविधा प्राप्त करने के लिए वे लंबे समय से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाकर आवेदन कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित सहायता नहीं मिल पा रही थी।
इसके बाद वे अपनी समस्या को लेकर डीसी से मिले आवेदन किया। सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से बैटरी चालित ट्राई साइकिल दी गई है।
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