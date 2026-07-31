Gridih News: गिरिडीह में जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन
Gridih News: गिरिडीह के इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में तीन दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित किया। लगभग 250 खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। आयोजन समिति के सदस्यों और स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह के इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में शुक्रवार को तीन दिवसीय गिरिडीह जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि सूबे के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मेयर प्रमिला मेहरा, डीडीसी स्मृता कुमारी, डीएफओ मनीष तिवारी, जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला, जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष दिनेश यादव, नवजीवन नर्सिंग होम की निदेशक डॉ. स्वाति बगड़िया आदि ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्जवलित करके किया।
प्रतियोगिता का महत्व
इस दौरान बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र चौधरी, सचिव नागेंद्र कुमार, सुनील मोदी तथा झामुमो के नगर मंत्री रॉकी सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मौके पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को जिला स्तरीय स्तर की इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा आंकने का भी मौका मिलता है।
खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं
जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष दिनेश यादव ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और विजयी होने की शुभकामनाएं दीं। अतिथियों ने खिलाड़ियों को अनुशासन, समर्पण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से खेलने का संदेश दिया।
प्रतियोगिता के प्रतिभागी
तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के लगभग 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में पप्पू कुमार, रोहित श्रीवास्तव, विकास कुमार सहित आयोजन समिति के सभी सदस्यों और स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे।
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