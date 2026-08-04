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Gridih News: गरीबों का राशन खानेवाले अमना व कादिर पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: छह लाख रुपए वार्षिक आय होने के बावजूद अमना खातुन और अब्दुल कादिर डुमरचुटियो डुमरी का राशन खा रहे हैं। जिला प्रशासन अब इन्हें दंडित करने जा रहा है। दोनों 2018 से अवैध रूप से सरकारी राशन का उठाव कर रहे हैं। प्रशासन ने इन्हें नोटिस भेजकर आर्थिक दंड का निर्देश दिया है।

Gridih News: गरीबों का राशन खानेवाले अमना व कादिर पर होगी कार्रवाई

Gridih News: शाहिद इमाम, गिरिडीह। छह लाख रुपए वार्षिक आय होने के बाद भी गरीबों का राशन खा रही डुमरचुटियो डुमरी की अमना खातुन और अब्दुल कादिर पर जिला प्रशासन (जिला आपूर्ति विभाग) दंडात्मक कार्रवाई करने जा रही है। परिवार की मुखिया अमना एवं कादिर वर्ष 2018 से अबतक अवैध ढंग सरकारी राशन का उठाव कर रहे हैं, जबकि दो सदस्य इनके डायरेक्टर पद पर हैं। अमना और कादिर की वार्षिक आय छह लाख रुपए है। इसके बावजूद पीएचएच राशन कार्ड के तहत राशन का लाभ अबतक ले रहे हैं। सत्यापन के बाद विभाग अब इन्हें नोटिस भेजकर राशन के उठाव के विरुद्ध में 137600 रुपए आर्थिक दंड एवं अन्य प्राप्ति में ऑनलाईन राजकोष में चालान के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया है। कहा कि राशन कार्ड प्रत्यार्पण और अपना पक्ष रखे अन्यथा बाध्य होकर आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी।

जिला प्रशासन की कार्रवाई

डीएसओ तेज कुमार हस्सा ने कहा कि कार्डधारी अमना और कादिर पर विभागीय ज्ञापांक 1204, दिनांक 18.5.2026 द्वारा केपीआई डाटा का सत्यापन कर नोटिस निर्गत कर अग्रेतर कार्रवाई होगी। उसे राशन कार्ड संख्या 202007177703 भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार सत्यापन में वार्षिक आय छह लाख रुपए से अधिक और इनके दो सदस्य एमसीए इंडिविजुअल एज डायरेक्टर पाया गया है। जिसके बावजूद अवैध रुप से इनके द्वारा राशन उठाव और राशन कार्ड पर सरकारी लाभ लिया जा रहा है, जो झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली आदेश 2024 की धारा 07 के विरुद्ध है। कहा कि 2018 से इनके द्वारा राशन का उठाव किया जा रहा है। लिहाजा राशन उठाव के विरुद्ध 137600 रुपए आर्थिक दंड लगाया गया है।

सामान्य प्रश्न

अमना और कादिर पर कार्रवाई किस वजह से की जा रही है?
अमना और कादिर पर कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि वे छह लाख रुपए वार्षिक आय के बावजूद अवैध रूप से सरकारी राशन का उठाव कर रहे हैं।
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