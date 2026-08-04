Gridih News: गरीबों का राशन खानेवाले अमना व कादिर पर होगी कार्रवाई

Gridih News: शाहिद इमाम, गिरिडीह। छह लाख रुपए वार्षिक आय होने के बाद भी गरीबों का राशन खा रही डुमरचुटियो डुमरी की अमना खातुन और अब्दुल कादिर पर जिला प्रशासन (जिला आपूर्ति विभाग) दंडात्मक कार्रवाई करने जा रही है। परिवार की मुखिया अमना एवं कादिर वर्ष 2018 से अबतक अवैध ढंग सरकारी राशन का उठाव कर रहे हैं, जबकि दो सदस्य इनके डायरेक्टर पद पर हैं। अमना और कादिर की वार्षिक आय छह लाख रुपए है। इसके बावजूद पीएचएच राशन कार्ड के तहत राशन का लाभ अबतक ले रहे हैं। सत्यापन के बाद विभाग अब इन्हें नोटिस भेजकर राशन के उठाव के विरुद्ध में 137600 रुपए आर्थिक दंड एवं अन्य प्राप्ति में ऑनलाईन राजकोष में चालान के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया है। कहा कि राशन कार्ड प्रत्यार्पण और अपना पक्ष रखे अन्यथा बाध्य होकर आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी।