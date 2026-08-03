Gridih News: मारपीट के प्राथमिकी अभियुक्त को जेल भेजा
Gridih News: बेंगाबाद पुलिस ने विवादित जमीन के मामले में अभियुक्त गुलाम शेख उर्फ गुलाम रसूल को गिरफ्तार किया है। 28 जुलाई को जमीन पर घर बनाने को लेकर दो पक्षों में हिंसा हुई थी, जिसमें तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थीं। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त गुलाम शेख को गिरिडीह न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद पुलिस ने विवादित जमीन को लेकर हुई मारपीट के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त गुलाम शेख उर्फ गुलाम रसूल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोमवार को उसे गिरफ्तार कर गिरिडीह न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 134/2026 से जुड़ा है। बताया गया कि 28 जुलाई को बेंगाबाद थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर मकान बनाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई थी। इस घटना में हसनी बीबी, मासूमा बीबी और सबीना प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के संबंध में मिस्टर आलम ने गुलाम शेख के खिलाफ बेंगाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
केस में कुल 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मामले की जांच कर रहे एसआई रंधीर सिंह ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी में नामजद मुख्य अभियुक्त हरिला पंचायत के नईटांड़ गांव निवासी गुलाम शेख को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार शेष अभियुक्त फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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