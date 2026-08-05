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Gridih News: खेत में रखी लकड़ी हटाने को कहा तो पिता-पुत्र को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: धनवार के गादी गांव में खेत में लकड़ी हटाने को लेकर विवाद के चलते पिता-पुत्र को चोटें आई हैं। पीड़ित गौकरण राय ने चार लोगों के खिलाफ आवेदन दिया है। आरोप है कि विवाद के दौरान बिनोद राय और अन्य ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Gridih News: खेत में रखी लकड़ी हटाने को कहा तो पिता-पुत्र को पीटा

Gridih News: राजधनवार। धनवार थाना क्षेत्र के परसन ओपी अंतर्गत गादी गांव में खेत में रखी लकड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में पिता-पुत्र घायल हो गए। पीड़ित ने परसन ओपी में आवेदन देकर चार नामजद तथा 2-3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार, गादी गांव निवासी गौकरण राय (52) ने बताया कि उनके खेत में गांव के बिनोद राय द्वारा लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में लकड़ी रख दी गई थी। उन्होंने धान रोपाई के समय ही लकड़ी हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन लकड़ी नहीं हटाई गई।

मंगलवार को वह ट्रैक्टर लेकर खेत जोतवाने पहुंचे तो लकड़ी वहीं पड़ी मिली। इसके बाद उन्होंने बिनोद राय को फोन कर लकड़ी हटाने के लिए कहा। आरोप है कि कुछ देर बाद बिनोद राय, प्रवीण राय, दिवाकर राय, अजय राय तथा 2-3 अन्य लोग मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर बिनोद राय ने लोहे के रॉड से सिर पर वार करने का प्रयास किया। बचाव के दौरान उनके दाहिने हाथ की एक अंगुली टूट गई तथा हथेली में गंभीर चोट आई। आरोप है कि अन्य आरोपियों ने भी लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे वह जमीन पर गिर गए। इसी दौरान दिवाकर राय ने उनका गला दबाने का भी प्रयास किया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके पुत्र सुमित कुमार के साथ भी मारपीट की, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट आई है। मारपीट के दौरान उसके गले से सोने का लॉकेट भी गायब हो गया। जाते-जाते आरोपियों ने दोबारा लकड़ी हटाने की बात करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित गौकरण राय ने परसन ओपी में आवेदन देकर सभी आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। परसन ओपी प्रभारी ने बताया कि आवेदन मिला है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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