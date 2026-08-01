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Gridih News: मारपीट में तीन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: देवरी थाना क्षेत्र के खोजारटोल गांव में आपसी विवाद के चलते शुक्रवार को मारपीट हुई। इस घटना में बहादुर चौधरी, रूबी देवी और अंजू देवी घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को घटना की सूचना दी है।

Gridih News: मारपीट में तीन लोग घायल

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी थाना क्षेत्र के खोजारटोल गांव में शुक्रवार को आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हो गई। जिसमें दो महिलाएं समेत तीन लोग घायल हो गये। घटना के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने घायल हुए बहादुर चौधरी 60 वर्ष, रूबी देवी 30 वर्ष तथा अंजू देवी 25 वर्ष का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में ले जाकर उपचार करवाया। इस संबंध में पीड़ित पक्ष के लोगों ने बताया कि मामूली विवाद को लेकर शुक्रवार को कहा-सुनी के बाद मारपीट की घटना हो गई। जिसमे विरोधी पक्ष के लोगों ने अचानक हमला कर मारपीट करने लगे। जिससे वे लोग घायल हो गए।

बताया कि मामले की सूचना देवरी थाना पुलिस को दे दी गई है।

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