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Gridih News: लाइसेंस शिविर में बाहरी आवेदकों की भीड़ से स्थानीय नाराज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बगोदर के प्रखंड सभागार में आयोजित ड्राइविंग लाइसेंस शिविर के पहले दिन अव्यवस्था का माहौल था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शिविर में 80 प्रतिशत आवेदन बाहरी लोगों के थे, जिससे स्थानीय आवेदकों में नाराजगी देखी गई। परिवहन विभाग ने कहा कि आवेदन ऑनलाइन होते हैं, जिससे रोकना संभव नहीं।

Gridih News: लाइसेंस शिविर में बाहरी आवेदकों की भीड़ से स्थानीय नाराज

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। जिला प्रशासन द्वारा प्रखंड सभागार में आयोजित दो दिवसीय ड्राइविंग लाइसेंस शिविर के पहले दिन शुक्रवार को अव्यवस्था का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शिविर विशेष रूप से बगोदर प्रखंड के आवेदकों के लिए था, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के आवेदन लिए गए। स्थानीय आवेदकों का दावा है कि पहले दिन आए कुल आवेदकों में लगभग 80 प्रतिशत बाहरी थे। इससे बगोदर के लोगों में नाराजगी देखी गई। उन्होंने शिविर में स्थानीय आवेदकों को प्राथमिकता देने की मांग की। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन और स्लॉट बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन होती है।

क्षेत्र के आधार पर किसी को रोकना या आवेदन लेने से इनकार करना संभव नहीं है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन कुल 137 आवेदन प्राप्त हुए। स्क्रूटनी, दस्तावेज सत्यापन और ड्राइविंग टेस्ट के बाद 113 आवेदक सफल घोषित किए गए, जबकि 24 आवेदक निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर सके। शिविर में एमवीआई शुभम लाल सिंह, प्रधान सहायिका नगमा ज़रीन, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक वाजिद हसन, ऑपरेटर राजन कीर्ति, शिवनंदन वर्मा, साकेत भारती, रामानंद शर्मा सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।

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