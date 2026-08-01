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Gridih News: सहजकर्ता के दो दिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुविधाएं नदारद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद में ग्राम पंचायत सहजकर्ता के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुनियादी सुविधाओं की कमी से पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी है। पीने के पानी और चाय की अनुपस्थिति के चलते मध्यवर्ती मुखिया मो सिद्दीक अंसारी ने कार्यक्रम खत्म किए बिना लौटने का निर्णय लिया। प्रतिनिधियों ने भविष्य में बेहतर सुविधाओं की मांग की है।

Gridih News: सहजकर्ता के दो दिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुविधाएं नदारद

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय में आयोजित ग्राम पंचायत सहजकर्ता (जीपीएफटी) के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया गया। जिससे पंचायत प्रतिनिधियों ने नाराजगी व्यक्त की है। प्रशिक्षण स्थल पर पीने के पानी और चाय तक की व्यवस्था नहीं होने से प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में ही सवाल खड़े कर दिए। प्रशिक्षण में शामिल पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि कार्यक्रम स्थल पर प्रतिभागियों के लिए पीने के पानी की बोतल और चाय जैसी न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई। गर्मी में पूरे दिन बैठकर प्रशिक्षण लेना उनके लिए असुविधाजनक हो गया। मधवाडीह पंचायत के मुखिया मो सिद्दीक अंसारी ने कहा कि जब सरकार पंचायत स्तर पर विकास और सुशासन के लिए प्रशिक्षण करा रही है, तो प्रतिभागियों की मूलभूत जरूरतों को नजरअंदाज करना समझ से परे है।

इस बात की नाराजगी के बीच ग्राम पंचायत मधवाडीह के मुखिया ने प्रशिक्षण पूरा किए बिना ही वापस लौटने का फैसला ले लिया। मुखिया ने कहा कि प्रशिक्षण में भाग लेने आए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसें। पीने का पानी और चाय तक की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की यह लापरवाही पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान के खिलाफ है।पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में आयोजित होने वाले किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में पेयजल, चाय, बैठने और शौचालय जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। उनका कहना है कि जब तक प्रतिभागियों को सम्मान और सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक प्रशिक्षण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि आगे भी ऐसी लापरवाही बरती गई तो वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे।

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