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Gridih News: हमारे शिवालय: 1925 में स्वयं-भू अवतरित हुए हैं नवडीहा के सर्वेश्वरनाथ बाबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: जमुआ में झारखंडधाम व झारो बाबा की तरह नवडीहा स्थित बाबा महादेव शिवलिंग के प्रति भक्तों की अपार श्रद्धा है। ज्ञातव्य है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। मंदिर को 2023 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है।

हमारे शिवालय: 1925 में स्वयं-भू अवतरित हुए हैं नवडीहा के सर्वेश्वरनाथ बाबा
हमारे शिवालय: 1925 में स्वयं-भू अवतरित हुए हैं नवडीहा के सर्वेश्वरनाथ बाबा

Gridih News: सियाटांड़, प्रतिनिधि। जमुआ में झारखंडधाम व झारो बाबा की तरह नवडीहा स्थिति बाबा महादेव शिवलिंग के प्रति भी भक्तों की अपार श्रद्धा है। बताते चलें कि स्वयंभू अवतरित उक्त शिवलिंग बड़ा ही चमत्कारी व भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने के कारण ही उक्त मंदिर में अवस्थित महादेव को सर्वेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2023 में ही जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। वर्तमान में अभी हर रोज सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा बाबा पर जलार्पण किया जा रहा है। गोदावरी से नवडीहा तक कांवड़ यात्रा शुरू

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कांवड़ यात्रा

बताते चलें कि मंदिर के आसपास के दर्जनों गांवों के श्रद्धालुओं द्वारा बाबा में अद्भुत श्रद्धा रखते हुए पिछले कई वर्षों से कांवर यात्रा शुरू की है। भक्तगण जमुआ-देवरी बॉर्डर पर अवस्थित गोदावरी नदी से जल उठाकर बाबा को अर्पित कर रहे हैं।

महादेव का अविश्वसनीय अवतरण

1925 के लगभग अवतरित हुए थे बाबा सर्वेश्वर नाथ

मान्यता है कि महादेव स्थान के स्थायी निवासी बाबा भैरवानंद उक्त स्थान पर एक पेड़ की जड़ें उखाड़ रहे थे। अचानक उनके खंता एक पत्थर से टकरा गई। जिससे पत्थर से खून बहने लगा। इससे वे डरकर थर-थर कांपने लगे। उसे कांपता देख लोग वहां एकत्र हुए तो देखा एक पत्थर से खून बह रहा है। फिर पूरी खुदाई करने पर पत्थर एक शिवलिंग के आकार में दिखा। लोगों ने साक्षात महादेव के शिवलिंग देखकर उस दिन से उनकी पूजा-अर्चना शुरू कर दी। यह घटना वर्ष 1925 के सावन महीने की है। भैरवानंद बाबा के हाथों खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने की घटना को लोग कोई अचरज नहीं मानते; क्योंकि वे महादेव के परमभक्त थे और पैदल ही चारों धाम की यात्रा से लौटे थे।

मंदिर का निर्माण और विकास

टिकैत उदित नारायण सिंह ने चंदे से कराया शिव मंदिर का निर्माण

सूत्रों के अनुसार नवडीहा टिकैत उदित नारायण सिंह ने सात वर्ष बाद 1932 ई. में चंदा कर शिव मंदिर का निर्माण किया। इसके ठीक दस वर्ष बाद 1942ई. में नवडीहा के झगरु साव ने माता जगत जननी पार्वती का मंदिर निर्माण निजी खर्च से करवाया। वर्तमान में जिप अध्यक्ष मुनिया देवी द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य निजी खर्च से लाखों की लागत से करवाया जा रहा है। वहीं उस स्थान को पर्यटन का दर्जा देने के लिए विभागीय स्तर पर कार्य जारी है。

असामाजिक तत्वों की घिनौनी हरकत

मंदिर को क्षतिग्रस्त करने में जान गंवा बैठे हैं असामाजिक तत्व

ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्व माता पार्वती के मंदिर को तहस-नहस करने के लिए रात्रि में माता के मंदिर के ऊपर चढ़ गए और गुंबद उतारकर मंदिर को नष्ट करने की सोच रहे थे। उसी दौरान वह उपर से नीचे गिर कर भगवान के प्यारे हो लिए। उनके साथियों ने उनके घरवालों को बताए बिना शव को उसरी नदी में दफ़न कर गुंबद को छुपा दिया। लेकिन वे इस घिनौनी हरकत में कामयाब नहीं हो सके। अंततः मंदिर के गुंबद को वापस कर महादेव व माता से मांफी मांगने पर वे लोग विवश हो गए। बाद में मृतक के परिजनों को भी शव बरामद हो गया।

मंदिर की देखरेख और विकास

बम भोला समिति के द्वारा किया जा रहा मंदिर का रख-रखाव

बम भोला समिति द्वारा मंदिर की देखरेख की जा रही है‌। वे महाशिवरात्रि की पूजा का आयोजन एवं मंदिर का विकास कार्य भी करते हैं‌। समिति में 46 स्थाई मेंबर हैं। समिति में उपाध्यक्ष अंबिका रजक, कौलेश्वर वर्मा सह मृगांक वर्मा सचिव व कोषाध्यक्ष पद पर धनंजय साव अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं कांवर यात्रा शुरू करने में अहम भूमिका निभाने वाले ब्रिलिएंट स्कूल के संस्थापक नरेश वर्मा हैं जो प्रत्येक सोमवार को गोदावरी से जल लाकर सर्वेश्वरनाथ धाम बाबा पर चढ़ा रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

बाबा महादेव शिवलिंग की मनोकामनाएं पूरी करने की मान्यता कब से है?
बाबा महादेव शिवलिंग की मनोकामनाएं पूरी करने की मान्यता वर्ष 1925 से है।
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