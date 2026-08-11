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Gridih News: दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में भीड़ उमड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: डुमरी प्रखंड में सावन की दूसरी सोमवारी को श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के मंदिरों में भीड़ लगाई। सुबह से ही भक्तों ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया और व्रत-उपवास रखकर सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे।

Gridih News: दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में भीड़ उमड़ी

Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। डुमरी प्रखंड में सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सोमवार को विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प आदि अर्पित किए। कई श्रद्धालुओं ने सोमवारी का व्रत-उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती से सुख-समृद्धि तथा मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। इसरी बाजार स्थित गंगा भगत शिवालय, लालजी भगत शिवालय, राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी शिवालय, हनुमानगढ़ी शिवालय, डुमरी काली मंदिर शिवालय, ब्लॉक कॉलोनी शिवालय, फॉरेस्ट कार्यालय शिवालय, कोनार शिवालय, जामतारा शिवालय, वनांचल चौक स्थित शिवालय, खैरागढ़ा शिवालय, चैनपुर शिवालय, कुलगो शिवालय, पोरदाग शिवालय, निमियाघाट शिवालय, नगरी शिवालय, धावाटांड़ शिवालय तथा इसरी प्रोफेसर कॉलोनी स्थित शिवालय समेत दर्जनों मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की।

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सावन की सोमवारी को लेकर मंदिरों में सुबह से ही हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव का दर्शन किया और विधिवत पूजा-अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की।

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