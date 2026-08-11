Gridih News: जलाभिषेक को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु
Gridih News: गिरिडीह के शिवालयों में सावन माह की दूसरी सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी। भक्तों ने मंदिरों में पूजा-अर्चना की और मन की शांति के लिए प्रार्थना की।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। सावन माह की दूसरी सोमवारी पर सोमवार को जिले भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शिव मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे। श्रद्धालु महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना की।
श्रद्धालुओं की कतार
शहर से सटे उदनाबाद के राउतगादी स्थित प्रसिद्ध दुखिया महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लग गई। श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी नदी से पवित्र जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस के जवान तैनात थे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन की ओर से प्रमुख मंदिरों के आसपास यातायात और साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की गई थी।
विशेष पूजा-अर्चना
भक्तों का कहना है कि सावन की सोमवारी पर जलाभिषेक करने से मन को विशेष शांति मिलती है और बाबा भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर के बरवाडीह, राजेंद्र नगर पुलिस लाइन, बाभनटोली, विश्वनाथ मंदिर बरगंडा, सिहोडीह, सिरसिया, शीतलपुर, अलकापुरी, पंचबा, कोयलांचल क्षेत्र के पपरवाटांड़, सेंट्रलपीट, शिव मंदिर बनियाडीह, कोपा सहित अन्य शिवालयों में भी सुबह से ही पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का दौर चलता रहा। मंदिरों में बेलपत्र, धतूरा, भांग और फूलों से बाबा का श्रृंगार किया गया। महिलाओं ने सोलह श्रृंगार कर व्रत रखें और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की।
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