Gridih News: हरिहरधाम में उमड़ा आस्था का सैलाब
Gridih News: पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर बगोदर के हरिहरधाम शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से शाम तक भक्तों ने जलाभिषेक किया और बाबा भोले के जयकारे लगाते रहे। मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई, और यह विशेष दिन सभी की मनोकामनाएँ पूरी करने का प्रतीक माना गया।
Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी के मौके पर बगोदर के प्रसिद्ध हरिहरधाम शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इस बीच हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा पर जलाभिषेक कर पूजा - अर्चना की गई। श्रद्धालुओं के द्वारा लगाए जा रहे बोल-बोल और हर-हर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गूंजता रहा। मंदिर के पुजारी विजय पाठक ने बताया कि पवित्र सावन महीने में सोमवारी का अलग महत्व है।
इस दिन बाबा भोले पर जलाभिषेक करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। उन्होंने बताया कि मंदिर का पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया जो देर शाम तक जारी रहा। बता दें कि रांची-दुमका मेन रोड पर बगोदर मुख्यालय से महज 2 किमी की दूरी पर स्थित यह भारत का अनोखा शिव मंदिर है। 65 फीट ऊंचा यह मंदिर दूर से ही शिवलिंगाकार नजर आता है और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।