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Gridih News: हरिहरधाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर बगोदर के हरिहरधाम शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से शाम तक भक्तों ने जलाभिषेक किया और बाबा भोले के जयकारे लगाते रहे। मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई, और यह विशेष दिन सभी की मनोकामनाएँ पूरी करने का प्रतीक माना गया।

Gridih News: हरिहरधाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी के मौके पर बगोदर के प्रसिद्ध हरिहरधाम शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इस बीच हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा पर जलाभिषेक कर पूजा - अर्चना की गई। श्रद्धालुओं के द्वारा लगाए जा रहे बोल-बोल और हर-हर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गूंजता रहा। मंदिर के पुजारी विजय पाठक ने बताया कि पवित्र सावन महीने में सोमवारी का अलग महत्व है।

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इस दिन बाबा भोले पर जलाभिषेक करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। उन्होंने बताया कि मंदिर का पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया जो देर शाम तक जारी रहा। बता दें कि रांची-दुमका मेन रोड पर बगोदर मुख्यालय से महज 2 किमी की दूरी पर स्थित यह भारत का अनोखा शिव मंदिर है। 65 फीट ऊंचा यह मंदिर दूर से ही शिवलिंगाकार नजर आता है और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है।

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