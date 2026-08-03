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Gridih News: श्रावणी मेले में सरकारी कोई व्यवस्था नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: जमुआ में पवित्र सावन माह का आरंभ हो चुका है, लेकिन प्रमुख तीर्थ स्थलों झारखंडधाम, जलीय सूर्य मंदिर और झारो नदी धाम में कांवरियों के लिए कोई सेवा शिविर या प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं की गई है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

Gridih News: श्रावणी मेले में सरकारी कोई व्यवस्था नहीं

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। पवित्र सावन माह शुरू हो चुका है और कांवरियों का आना-जाना शुरू हो गया है। बावजूद इसके जमुआ प्रखंड के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों झारखंडधाम, जलीय सूर्य मंदिर और झारो नदी धाम में कांवरियों के लिए न तो सेवा शिविर लगाए गए हैं और न ही प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। झारखंडधाम में श्रावणी मेले का उद्घाटन तक नहीं हुआ है जबकि अन्य क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की ओर से कांवरियों के लिए सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। झारखंडधाम मेला प्रबंधन समिति के सदस्य रविंद्र पंडा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का झारखंडधाम के विकास पर कोई ध्यान नहीं है।

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केवल फीता काटने से अब काम नहीं चलेगा। वहीं जलीय सूर्य मंदिर में समिति की ओर से श्रद्धालुओं के ठहरने और भजन की व्यवस्था की गई है। झारो नदी धाम में दोपहर बाद सन्नाटा पसरा रहता है। दिलीप पांडेय, रोशन कुमार, मयंक शेखर, अनु कुमार, अनिल सिंह, होरील राय, बनवारी शर्मा और रामेश्वर यादव ने कहा कि तीनों पर्यटन स्थलों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पहल करनी चाहिए।

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