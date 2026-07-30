Gridih News: यमुनिया नदी से कांवर लेकर पैदल निकले तीन शिवभक्त
Gridih News: बगोदर के 3 शिवभक्तों ने सावन महीने की शुरुआत पर भगवान शिव की पूजा के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ की। पहले उन्होंने यमुनिया नदी में स्नान किया और फिर कांवर में जल भरकर हरिहरधाम मंदिर में पूजा की। यात्रा के दौरान वे सुल्तानगंज और देवघर में भी जलाभिषेक करेंगे।
Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ शिवभक्तों में बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने की आस्था चरम पर है। इसी आस्था के साथ बगोदर के 3 शिवभक्त गुरुवार को पैदल यात्रा पर निकल पड़े। बबलू बिंद, पवन कुमार और काजू कुमार ने सबसे पहले बगोदर स्थित पवित्र उत्तर वाहिनी यमुनिया नदी में स्नान किया। इसके बाद कांवर में जल भरकर शिव मंदिर हरिहरधाम में पूजा-अर्चना की। पंडित विजय पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराकर शिवभक्तों की मंगलमय यात्रा की कामना की। पूजा के बाद तीनों शिवभक्त पैदल सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। वहां बाबा अजगैबीनाथ पर जलाभिषेक करेंगे और फिर वहां पवित्र गंगा नदी से जल लेकर वे देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करेंगे।
यात्रा के दौरान वे झारखंडधाम में भी पूजा-अर्चना करेंगे। शिवभक्तों ने बताया कि बबलू बिंद की यह तीसरी कांवर यात्रा है, जबकि पवन और काजू की पहली यात्रा है। तीनों ने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से वे पैदल ही पूरी यात्रा संपन्न करेंगे।
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