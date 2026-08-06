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Gridih News: विकास कार्यों में शिथिलता पर कठोर कार्रवाई: डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की। इसमें योजनाओं की स्थिति, प्रगति, व्यय एवं गुणवत्ता का आकलन किया गया। डीसी ने सभी बीडीओ को काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए।

Gridih News: विकास कार्यों में शिथिलता पर कठोर कार्रवाई: डीसी

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने बुधवार को 15वें वित्त आयोग से संचालित विकासात्मक एवं क्रियाशील योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा बैठक की।

समीक्षा बैठक का उद्देश्य

जिसमें बेंगाबाद, पीरटांड़, बिरनी, सरिया, देवरी एवं तिसरी प्रखंडों में संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति, प्रगति, वित्तीय व्यय, लंबित कार्यों एवं क्रियान्वयन की गुणवत्ता का आकलन किया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, डीडीसी स्मृता कुमारी, पंचायती राज पदाधिकारी तेज कुमार हांसदा सहित संबंधित प्रखंडों के बीडीओ, प्रमुख, मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी आदि थे। कहा कि 15वें वित्त की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं जनसुविधाओं को सुदृढ़ बनाना है।

निर्देश और निगरानी

इसलिए सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा, स्वीकृत मानकों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें। उन्होंने पंचायत सचिवों एवं कनीय अभियंताओं को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता अथवा गुणवत्ता से समझौता पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि लंबित योजनाओं का शीघ्र निष्पादन करें तथा नियमित स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की सतत निगरानी करें।

वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही

योजनाओं से संबंधित अभिलेखों का अद्यतन संधारण, वित्तीय प्रगति का सत्यापन तथा कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि योजनाओं की राशि अनावश्यक लंबित नहीं रहनी चाहिए तथा स्वीकृत योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन कर उपलब्ध राशि का शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें। राशि के व्यय में किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

गिरिडीह डीसी ने विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक कब की?
गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने बुधवार को समीक्षा बैठक की।
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