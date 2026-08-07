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Gridih News: बदहाल सड़कें खोल रहीं विकास के दावे की पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: जमुआ प्रखंड की सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्गों की स्थिति गंभीर है, विशेषकर जमुआ-द्वारपहरी-पचम्बा मार्ग। बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिससे दुर्घटनाएँ होती हैं। स्थानीय निवासियों ने ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकाला।

Gridih News: बदहाल सड़कें खोल रहीं विकास के दावे की पोल

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। किसी भी क्षेत्र में हुए सर्वांगीण विकास की कहानी वहां की सड़कें खुद-ब-खुद बयां करती हैं। जहां बेहतर सड़कें विकास की गाथा गाती हैं, वहीं जर्जर सड़कें धरातल की हकीकत को उजागर करती हैं। जमुआ प्रखंड मुख्यालय की मुख्य सड़कों का हाल इन दिनों कुछ ऐसा ही है, जहाँ मुख्य मार्गों की जर्जर स्थिति से ग्रामीण व राहगीर बेहाल हैं।

मुख्य मार्गों की जर्जरता

सबसे खराब स्थिति जमुआ-द्वारपहरी-पचम्बा मुख्य मार्ग की है, जहां इंदिरा गांधी हाई स्कूल से क्रेस्ट केयर अस्पताल तक सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस मार्ग पर पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है। बारिश के मौसम में यह सड़क जलमग्न हो जाती है, जिससे वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का पता नहीं चलता और दुर्घटनाएँ घटित होती हैं।

स्थानीय निवासियों की परेशानियाँ

इस मुख्य मार्ग से प्रतिदिन भारतीय स्टेट बैंक, डी.ए.वी. स्कूल, इंदिरा गांधी हाई स्कूल और यूको पार्क आने-जाने वाले हजारों लोगों की आवाजाही होती है। प्रखंड मुख्यालय की स्थिति इतनी विकट है कि जमुआ-चित्तरडीह-पचम्बा मार्ग पर कंदाजोर गांव स्थित जमुआ तालाब के पास सड़क की हालत बेहद खराब है। बीते माह तालाब के पास सड़क के बड़े गड्ढे में पानी भर जाने से एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरे पानी में जा गिरा था। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला था।

प्रश्नोत्तर

जमुआ प्रखंड की सड़कें किस स्थिति में हैं?
जमुआ प्रखंड की सड़कें जर्जर अवस्था में हैं।
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