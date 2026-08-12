Gridih News: बेंगाबाद-चतरो रोड पर गड्ढे इतने की चलना भी मुश्किल
Gridih News: सियाटांड़, प्रतिनिधि। बेंगाबाद-चतरो मुख्य मार्ग की जर्जर हालत से ग्रामीण परेशान हैं। सड़क की स्थिति में सुधार के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी कदम नहीं उठा रहा है। गड्ढे निर्माण और जलनिकासी के कारण आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं। हाल ही में एक भारी वाहन गड्ढे में फंस गया।
Gridih News: सियाटांड़, प्रतिनिधि। अधिकारियों व नेताओं की उपेक्षा से बेंगाबाद-चतरो मुख्य मार्ग की हालत जर्जर बनी हुई है। बताते चलें कि 28 किलोमीटर उक्त महत्वपूर्ण व्यवसायिक मार्ग की दुर्दशा किन्हीं से छुपी नहीं है; परंतु उसकी सुध लेनेवाला कोई नहीं है। चाहे वे जनप्रतिनिधि हों या फिर अधिकारी आज सबने इस सड़क से गुजरनेवालों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। जिले के तीन प्रखंडों (बेंगाबाद, जमुआ, देवरी) में फैले उक्त सड़क के कारण ग्रामीण व वाहन चालक परेशान हो चुके हैं।
सड़क की मरम्मत
बताते चलें कि उक्त सड़क की मरम्मत हुए अभी दो महीने भी नहीं हुई कि सड़क पर पुनः सैकड़ों बड़े-बडे़ गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। 1.15 करोड़ से मरम्मत हुई सड़क की दुर्दशा से आमजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष बरसात में भी सड़क की हालत बिगड़ गई थी। जिसके बाद काफी शिकायत के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया था। मार्ग के सियाटांड़ गांव में सड़क की हालत सबसे ज्यादा भयावह रूप में है, जहां हर-हर रोज सैकड़ों वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।
दुर्घटनाओं का मुख्य कारण
रविवार को एक भारी वाहन का गड्ढे में एक्सल टूट गया। काफी देर बाद मरम्मत कर उसे वहां से निकाला जा सका। गड्ढे बनने के पीछे मुख्य कारण लोगों के द्वारा घरों का पानी सड़क पर छोड़ा जाना है। यदि शीघ्र ही जलनिकासी की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ़ा गया तो पैदल चलना भी दूभर हो जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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