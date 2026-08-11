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Gridih News: तिसरी से घंघरीकुरा तक सड़क मरम्मत के लिए निकाली पदयात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: तिसरी के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में माले कार्यकर्ताओं ने घंघरीकुरा तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली। सभा में उन्होंने कहा कि सड़क की हालत जर्जर है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांसद और विधायक से इस समस्या का समाधान करने की अपील की गई।

Gridih News: तिसरी से घंघरीकुरा तक सड़क मरम्मत के लिए निकाली पदयात्रा

Gridih News: तिसरी, प्रतिनिधि। धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में माले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिसरी से घंघरीकुरा तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा तिसरी प्रखंड के घंघरीकुरा गांव से निकाली गई, जो जुलूस की शक्ल में किशुटांड़, लक्ष्मीपुर,पूरनाडीह आदि होते हुए भंडारी पंचायत भवन पहुंचा। जहां पर पदयात्रा सभा में तब्दील हो गई। पदयात्रा में शामिल माले नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथ में लाल झंडा लेकर झारखंड सरकार शर्म करो, सांसद अन्नपूर्णा देवी शर्म करो, विधायक बाबूलाल मरांडी शर्म करो, सांसद और विधायक की मनमानी नहीं चलेगी, तिसरी से घंघरीकुरा तक सड़क निर्माण कार्य अविलम्ब करवाना होगा, सांसद और विधायक इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करो आदि गगनभेदी नारा लगा रहे थे।

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पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने सभा संबोधन में कहा कि तिसरी से घंघरीकुरा तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। इस सड़क पर चलना तक लोगों के लिए दुर्लभ है। बरसात के दिनों में तो यह सड़क खेत में तब्दील हो जाती है। जिसके कारण इस सड़क पर चार पहिया वाहनों को परिचालन तो लगभग बंद हो ही जाता है। लोगों को पैदल चलने में भी भारी परेशानी होती है। क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्षेत्र की सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक बाबूलाल मरांडी को न तो इससे कोई सरोकार है और न ही इसकी तनिक चिंता है। जिसके कारण यह समस्या लाइलाज बनती जा रही है और इस सड़क को बनाने के लिए किसी भी तरह की पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2017 में जब वह विधायक थे तो उन्होंने पहल कर इस सड़क की मरम्मत करवाने का काम किया था। किंतु यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो जाने के बाद भी यहां की सांसद और धनवार के विधायक द्वारा किसी भी तरह की पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क की यह दुर्दशा को देखर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ तिसरी से घंघरीकुरा तक सड़क निर्माण करवाने की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली। ताकि सरकार तक हमारी आवाज जाए और इस सड़क को बनवाने का काम किया जाए।

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