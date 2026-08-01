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Gridih News: खोरीमहुआ को जिला बनाने को लेकर जनजागरण अभियान शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। खोरीमहुआ अनुमंडल को जिला बनाने की मांग अब संगठित जनआंदोलन का रूप ले चुकी है। मोर्चा ने जनजागरण अभियान शुरू किया है, जिसमें स्थानीय लोगों को जिला निर्माण की आवश्यकता और इसके लाभों के बारे में बताया जा रहा है। अगली चरण में अन्य गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना है।

Gridih News: खोरीमहुआ को जिला बनाने को लेकर जनजागरण अभियान शुरू

Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। खोरीमहुआ अनुमंडल को जिला बनाने की मांग अब धीरे-धीरे संगठित जनआंदोलन का रूप लेने लगी है।

जन जागरण अभियान

खोरीमहुआ जिला निर्माण संकल्प मोर्चा ने इस मांग को लेकर व्यापक जनजागरण अभियान की शुरुआत की है। मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप पासवान के नेतृत्व में अभियान का शुभारंभ खोरीमहुआ से शुक्रवार को किया गया। अभियान के तहत मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने राजधनवार, बरजो, घोड़थम्भा, बलहारा समेत विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों और बाजारों में पहुंचकर स्थानीय लोगों से संपर्क किया। इस दौरान लोगों को खोरीमहुआ को जिला बनाए जाने की आवश्यकता, इसके संभावित लाभ और क्षेत्र के विकास पर पड़नेवाले प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि जनजागरण अभियान को केवल कुछ स्थानों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे अनुमंडल क्षेत्र में चलाया जाएगा।

अगले चरण की योजना

अगले चरण में धनवार, जमुआ, गावां, तिसरी, देवरी और बिरनी के विभिन्न गांवों एवं बाजारों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों की ओर से भी जिला निर्माण की मांग को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की बात मोर्चा के सदस्यों ने कही। उनका कहना है कि खोरीमहुआ को जिला बनाए जाने से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुलभ और प्रभावी होगी। लोगों को सरकारी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और अन्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आने की उम्मीद है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप पासवान ने कहा कि खोरीमहुआ अनुमंडल भौगोलिक, प्रशासनिक और जनसंख्या के दृष्टिकोण से जिला बनने की अर्हता रखता है। उन्होंने कहा कि धनवार, जमुआ, गावां, तिसरी, देवरी और बिरनी क्षेत्र के लोगों के लिए खोरीमहुआ एक प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग विभिन्न सरकारी और निजी कार्यों के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से खोरीमहुआ को जिला बनाने की मांग कर रही है। उन्होंने खोरीमहुआ को जिला बनाने की दिशा में शीघ्र सकारात्मक पहल करने की मांग की। अभियान के दौरान मुखिया प्रतिनिधि नसीम राही, सूरज यादव, धनवार बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष तुलसी पासवान, हैदर अली, अफजल अंसारी, तैयब अंसारी, पिंटू पासवान, मो. मनौवर अंसारी, मुमताज अंसारी, इस्लाम अंसारी, सद्दाम अंसारी, अब्दुल कलाम, अब्दुल गफूर, मुस्तकीम अंसारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

खोरीमहुआ अनुमंडल को जिला बनाने की मांग कब शुरू हुई?
खोरीमहुआ अनुमंडल को जिला बनाने की मांग अब धीरे-धीरे संगठित जनआंदोलन का रूप लेने लगी है।
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