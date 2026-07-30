Gridih News: डुमरी को जिला बनाने के लिए एसडीएम को सौंपा पत्र
Gridih News: डुमरी के चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। पत्र में डुमरी को जिला बनाने की मांग की गई है, जिसमें बताया गया है कि सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। आंदोलनकारी उम्मीद करते हैं कि उनका सपना पूरा होगा और डुमरी का विकास होगा।
Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी संघर्ष मोर्चा डुमरी इकाई से जुड़े सदस्यों ने बुधवार को एसडीएम को एक मांग पत्र सौंपा।
डुमरी को जिला बनाने की मांग
मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपें गए मांग पत्र में चिन्हित आंदोलनकारियों ने लिखा है कि डुमरी जिला बनने की सारी अर्हताएं पूरी करता है। इसलिए डुमरी को जिला बनाने की प्रक्रिया के दिशा में सार्थक पहल होनी चाहिए। पत्र में लिखा है कि डुमरी में प्रखण्ड सह-अंचल कार्यालय, निबंधन कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय, तीन इण्टर कॉलेज, दो डिग्री कॉलेज, एक आईटीआई, दो उप डाकघर तथा तीन थाना और रेफरल अस्पताल, ट्रामा सेंटर इत्यादि अवस्थित हैं। कनेक्टिविटि के लिहाज से देखा जाये तो सड़क व रेल मार्ग से राज्य की राजधानी रांची एवं उप राजधानी दुमका सहित राज्य के अनेक जिले जैसे कि धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह इत्यादि जुड़ा हुआ है।
आन्दोलन का इतिहास
डुमरी झारखंड अलग राज्य आन्दोलन का केन्द्र भी रहा है क्योंकि दशकों पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन और झारखंड पुरोधा बिनोद बिहारी महतो ने डुमरी से ही झारखण्ड अलग राज्य का बिगुल फूंका था। लिखा है कि डुमरी को जिला बनाने से सभी आन्दोलनकारियों का सपना भी साकार होगा और डुमरी का चहुंमुखी विकास भी होगा। पत्र में मोर्चा के अध्यक्ष लालमणि साव, जागेश्वर यादव, दीपक जैन, बैजनाथ महतो, निर्मल जायसवाल, किशोरी प्रसाद, राजकमल महतो, नागेश्वर मंडल, कमलापति मंडल, बलदेव महतो, रामेश्वर ठाकुर, छोटन विश्वकर्मा, अजीज अंसारी, ताराचंद महतो, डेगनारायण महतो व प्रेमचंद महतो आदि के हस्ताक्षर हैं।
सामान्य प्रश्न
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