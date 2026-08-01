Gridih News: ब्लड स्टोरेज मशीन को पुनः स्थापित करने की मांग
Gridih News: डुमरी, जिला परिषद सदस्या सुनीता कुमारी ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर 2019 में स्थापित ब्लड स्टोरेज मशीन के पुनः स्थापित करने की मांग की है। मशीन की अनुपस्थिति के कारण गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों को रक्त नहीं मिल पा रहा है, जिससे मरीजों को अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है।
Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। जिला परिषद सदस्या सुनीता कुमारी ने सिविल सर्जन गिरिडीह को पत्र लिखकर डुमरी रेफरल अस्पताल में वर्ष 2019 में स्थापित ब्लड स्टोरेज मशीन को पुनः स्थापित कर शीघ्र संचालित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पहले स्थापित ब्लड स्टोरेज मशीन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसके कारण गर्भवती महिलाओं, सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों तथा अन्य गंभीर रोगियों को समय पर रक्त नहीं मिल पाता है। मजबूरन मरीजों को धनबाद, गिरिडीह सहित अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और धन की बर्बादी के साथ मरीजों के जीवन पर भी खतरा बना रहता है।
सुनीता कुमारी ने अपने पत्र में मांग की है कि यदि ब्लड स्टोरेज मशीन को कहीं और स्थानांतरित किया गया है तो उसे अविलंब डुमरी रेफरल अस्पताल में पुनः स्थापित कराया जाए। साथ ही आवश्यक मानव संसाधन, लाइसेंस एवं तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध कराकर ब्लड स्टोरेज यूनिट का जल्द संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि डुमरी अनुमंडल क्षेत्र एवं आसपास के सैकड़ों लोगों को समय पर जीवनरक्षक रक्त उपलब्ध हो सके।
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