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Gridih News: पत्थर खदान से महिला का शव बरामद नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गावां थाना क्षेत्र के जमडार पंचायत अंतर्गत तारापुर गांव के पास 52 वर्षीय सावनी मंझियान का शव 36 घंटे बाद भी बरामद नहीं हुआ। महिला सोमवार दोपहर खदान में डूब गई थी। प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम बुलाने का आश्वासन दिया लेकिन देरी से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है।

Gridih News: पत्थर खदान से महिला का शव बरामद नहीं

Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां थाना क्षेत्र के जमडार पंचायत अंतर्गत तारापुर गांव के पास बंद पड़े पत्थर खदान में डूबी लौरिया गांव निवासी 52 वर्षीय सावनी मंझियान का शव 36 घंटे बाद भी बरामद नहीं हो सका।

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घटना का विवरण

सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे महिला खदान में डूब गई थी। ग्रामीणों ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। खदान के पानी में महिला की दोनों चप्पलें तैरती मिली थी। घटना की सूचना पर गावां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम बुलाकर शव बरामद कराने का आश्वासन दिया था। मंगलवार को थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार और सीओ अभिषेक कुमार सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम बुलाने के लिए पत्राचार किया गया है। मंगलवार सुबह से ही ग्रामीण एनडीआरएफ टीम के पहुंचने का इंतजार करते रहे।

ग्रामीणों की चिंताएं

देर शाम तक टीम के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने कहा कि बुधवार तक शव बरामद नहीं हुआ तो पटना चौक पर मुख्य सड़क जाम कर आंदोलन किया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन शव बरामदगी के लिए ठोस पहल नहीं की जा रही है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सामान्य प्रश्न

महिला के शव की बरामदगी में कितना समय लग रहा है?
महिला का शव 36 घंटे बाद भी बरामद नहीं हो सका है।
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